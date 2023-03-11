"Блондинка", Том Хэнкс и Джаред Лето. Объявили победителей антипремии "Золотая малина"

Церемония традиционно проходит за день до церемонии "Оскар". И в этом году среди победителей оказались и те фильмы, которые могут получить главную кинопремию США.

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В США назвали победителей антипремии "Золотая малина", традиционно проходящей за день до церемонии награждения "Оскар". Жюри определили худших актеров и киноленты прошлого года. Лауреатами стали такие известные звезды, как Джаред Лето, Том Хэнкс даже новый "Пиноккио", пишет Variety.

Впрочем, организаторы антипремии признались, что промахнулись, номинировав 12-летнюю Райан Киру Армстронг за роль в фильме "Воспламеняющая взглядом", так что номинация "худшая актриса" осталась без победительницы, а организаторы церемонии вручили антипремию сами себе. "До нашей следующей ошибки, ура!", — сказали они, отметив, что номинировать можно только актрис, достигших 18-летнего возраста.

Трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом"

В итоге список лауреатов "Золотой малины" выглядит так:

Худшая картина – "Блондинка";

Худший актер – Джаред Лето ("Морбиус");

Худший актер второго плана – Том Хэнкс ("Элвис");

Худшая актриса второго плана – Адриа Архона ("Морбиус");

Худший экранный дуэт – Том Хэнкс и его латексное лицо (и смешной акцент) в "Элвисе";

Худший римейк, плагиат или сиквел – "Пиноккио" от Диснея. Организаторы отметили, что ни в коем случае не надо путать этого "Пиноккио" и "Пиноккио" Гильермо дель Торо;

Худший режиссер – Колсон Бейкер, более известный, как Machine Gun Kelly, и Мод Сан ("Доброго траура");

Худший сценарий – Эндрю Доминик ("Блондинка");

"Восстановление репутации" – Колин Фарелл ("Банши Инишерина").

Впрочем, Том Хэнкс оказался в неплохой компании людей получавших и "Золотую малину" и "Оскар". В этом списке уже есть Эдди Редмэйн, Холли Берри, Джаред Лето и Николь Кидман.

Трейлер фильма "Элвис"

А Джаред Лето победил во второй раз в антипремии "Золотая малина"

Напомним, антипремию "Золотая малина" основали работники киноиндустрии Джон Дж. Б. Уилсон и Мо Мерфи. Первая церемония состоялась еще в 1981 году. В фонд входят более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. Призом является пластмассовая ягодка малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.

Первыми лауреатами "Золотой малины" за худшую мужскую и женскую роли были Нил Даймонд и Брук Шилдс.

А кинорежиссер Пол Верховен стал первым лауреатом "Золотой малины", который лично явился на церемонию за призом. Он его получил за картину "Шоугерлз" 1995 года.

Напомним, ранее Фокус, в преддверии "Оскара", который пройдет уже 12 марта, рассказывал о самых скандальных нарядах красной дорожки. А также о главных секретах кинопремии. Оказывается, в зале есть специальные места для неудачников, которые, будучи номинированными, так ни разу и не получили статуэтку.