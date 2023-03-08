Места для неудачников и настоящий цвет красной дорожки. Факты об "Оскаре" о которых вы не знали

Скоро состоится церемония награждения "Оскар", однако за кадром останутся часы подготовки и множество секретов.

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12 марта состоится юбилейная, 25 церемония "Оскар". Селебрити наверняка уже выбрали наряды, а в лос-анджелесском кинотеатре Dolby, где пройдет церемония, вовсю готовятся к главному событию американского кинобизнеса и киноиндустрии в целом. Однако есть секреты, которые всегда остаются за кадром и о которых долгие годы никто и не догадывался. Какие именно, пишет Buzz Feed.

Знаменитая красная дорожка на самом деле не красная. Она скорей бордового цвета. Такой он последние 15 лет. Это эксклюзивный оттенок, имеющий собственное название: Academy Red. Секрет этого цвета держат в тайне, и он запатентован. Так что другие красные дорожки, существующие в мире, другого оттенка. Именно этот цвет наиболее лестно смотрится на снимках.

[ + – ] Красная дорожка имеет свой запатентованный оттенок Фото: Getty Images

Дорожку расстилают 18 человек, и на это уходит почти 900 часов.

Каждому номинанту на кинопремию "Оскар" предоставляется бесплатная пара билетов, но дополнительные билеты стоят от 150 до 1000 долларов.

Главный фактор в определении цены зависит от того, где расположены места в Dolby Theatre.

Вечеринка Vanity Fair Oscar Party является самой популярной вечеринкой для тех, кто посещает церемонию (и для тех, кто ее не посещает) — стоимость билетов, как сообщается, варьируется от 25 000 до 105 000 долларов.

[ + – ] Вечеринка Vanity Fair Oscar Party - самая крутая вечеринка года

Все 25 номинантов из лучших индивидуальных категорий получают очень дорогой подарочный пакет с продукцией от спосоров. В этом году в пакете будут средства по уходу за кожей от Miage, чемоданы и шлепанцы от Havaianas, сертификат на восстановление волос от Bauman Medical, шелковая наволочка от Blush и подушка для для путешествий от PETA. Также в пакете будут шоколадки, вина и текила.

Статуэтки "Оскар" изготовлены из цельной бронзы и покрыты 24-каратным золотом. Они высотой 33,5 сантиметра и весят примерно 3,5 килограмма.

[ + – ] Джулия Робертс со своей статуэткой "Оскара" в 2001 году Фото: Getty Images

Согласно аннотации Академии, статуэтка представляет собой "стилизованную фигуру рыцаря, держащего меч крестоносца, стоящего на кинопленке с пятью спицами, обозначающими пять первоначальных ветвей Академии (актеров, режиссеров, продюсеров, техников и сценаристов). "

Сразу после того, как победители получат свой "Оскар", они должны подписать соглашение, в котором говорится, что если они когда-либо захотят продать свою статуэтку, они должны сначала предложить ее Академии за 1 доллар.

Майкл Джексон поставил рекорд, когда купил "Оскар" за 1,5 миллиона долларов. Ранее награда принадлежала Дэвиду О. Селзнику. Он получил ее в категории "лучший фильм" за картину "Унесенные ветром". К сожалению, статуэтка "Оскар" пропала после смерти Джексона в 2009 году. Джексону удалось купить "Оскара", потому что Селзник получил его в 1940 году, до того, как появился договор о продаже награды Академии.

[ + – ] Майкл Джексон с Мадонной на церемонии "Оскар" в 1991 году Фото: Getty Images

У красной дорожки есть 735 мест для фанатов, которые хотят оказаться поближе к своим кумирам. Их выбирают с помощью лотереи, рекламных акций, конкурсов, а иногда они являются друзьями и членами семьи номинантов.

Невероятно, но в 2000 году Анджелину Джоли не пустили на церемонию и ей пришлось пробираться через черный ход. Именно на этой церемонии она получила "Оскар" за за лучшую женскую роль второго плана.

[ + – ] Анджелина Джоли и ее брат Джейсон Хейвен на церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

"Они сказали: "Извините, двери заперты". Я обошла театр, и попытался попасть внутрь. Затем у них была рекламная пауза, так что мне удалось вбежать, добраться до своего места и сесть, так, чтоб не привлекать к себе внимание", — рассказывала актриса в интервью.

Номинанты и победители премии "Оскар" выбираются членами Киноакадемии искусств и наук, в которую входят более 6000 членов.

Все члены голосуют за номинанта на лучший фильм, но за другие категории голосуют определенные ветви. Например, актерское отделение голосует за номинантов на лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль. Затем для финального голосования участники выходят в интернет, чтобы выбрать победителей в каждой категории, а не только в своей отрасли.

Голосуя за номинантов на премию "Оскар", люди фактически представляют список из пяти своих фаворитов. Затем кандидаты, получившие достаточное количество первых мест, становятся номинантами в этой категории.

Денежный приз за получение "Оскара" не предусмотрен, но каждый победитель в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" получает примерно 20-процентную надбавку к своей зарплате за следующий фильм.

Пока конверты не будут вскрыты на сцене, только два человека из PricewaterhouseCoopers (компании, подсчитывающей голоса) на самом деле знают, кто стал победителем.

Они также запоминают всех победителей на тот случай, если что-то пойдет не так с конвертами, как случилось с картинами "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" в 2017 году.

[ + – ] Скандал с фильмами "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" в 2017 году

Уолт Дисней является рекордсменом по количеству когда-либо выигранных "Оскаров". Он получил 26 премий "Оскар" за свою жизнь.

Театр Dolby принимает церемонию награждения с 2001 года. И на его стенах выгравированы все победители в номинациях "Лучший фильм". И там есть места для будущих победителей до 2071 года.

В настоящее время актриса Кэтрин Хепберн является рекордсменом по количеству выигранных "Оскаров" — она получала статуэтку в номинации "лучшая женская роль" в 1934, 1968, 1969 и 1982 годах. Джек Николсон, Мерил Стрип и Дэниел Дэй-Льюис следуют за ней с тремя наградами каждый.

В ночь перед церемонией проходит генеральная репетиция, на которой ведущие, исполнители и ведущие появляются и репетируют все шоу с дублерами, фальшивыми конвертами победителей и гипсовыми копиями статуэток.

Забавно, но рассадка в зале осуществляется с учетом расстановки камер. Режиссеры и актеры часто сидят так, чтобы другие потенциальные победители из того же фильма проходили мимо них по пути на сцену.

Также есть зона под условным названием "осмеянные" (the mocked ones), предназначенная для людей, которые номинировались на "Оскар" несколько раз, но еще не выиграли.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо точно сидел в зоне для тех, кто долго не мог получить "Оскар" Фото: Getty Images

Те, кто рассаживают гостей, подписывают соглашение о неразглашении и не привлекают к себе внимание. Им не разрешается разговаривать со знаменитостями, если с ними не заговорят первыми.

В каждой номинации изготавливается около 200 наградных табличек, чтобы учесть всех потенциальных победителей. Победитель получит табличку со своим именем и прикрепит ее после церемонии. Все неиспользованные шильдики перерабатываются.

И, наконец, на церемонии вручения премии "Оскар" однажды на сцене появился совершенно голый мужчина.

Это произошло в 1974 году на 46-й церемонии, когда на сцене была Элизабет Тэйлор. Мужчина по имени Роберт Опель пронесся по сцене, показывая знак мира… и не только это. Элизабет рассмеялась.

Напомним, ранее Фокус писал о легендарных нарядах "Оскара", которые навсегда вошли в историю кинопремии.