"Блондинка", Том Генкс та Джаред Лето. Оголосили переможців антипремії "Золота малина"

Церемонія традиційно триває за день до церемонії "Оскар". І цього року серед переможців виявилися й ті фільми, які можуть здобути головну кінопремію США.

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У США назвали переможців антипремії "Золота малина", яка традиційно проходить за день до церемонії нагородження "Оскар". Журі визначили найгірших акторів та кінострічки минулого року. Лауреатами стали такі відомі зірки, як Джаред Лето, Том Генкс, навіть новий "Піноккіо", пише Variety.

Втім, організатори антипремії зізналися, що промахнулися, номінувавши 12-річну Раян Кіру Армстронг за роль у фільмі "Палійка", тож номінація "найгірша актриса" залишилася без переможниці, а організатори церемонії вручили антипремію самі собі. "До нашої наступної помилки, ура!", — сказали вони, зазначивши, що номінувати можна лише актрис, які досягли 18-річного віку.

Трейлери фильму "Палійка"

У результаті список лауреатів "Золотої малини" виглядає так:

Найгірша картина – "Блондинка";

Найгірший актор – Джаред Лето ("Морбіус");

Найгірший актор другого плану — Том Генкс ("Елвіс");

Найгірша актриса другого плану – Адріа Архона ("Морбіус");

Найгірший екранний дует — Том Генкс та його латексне обличчя (і смішний акцент) в "Елвісі";

Найгірший рімейк, плагіат чи сіквел – "Піноккіо" від Діснея. Організатори зазначили, що в жодному разі не треба плутати цього "Піноккіо" та "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо;

Найгірший режисер – Колсон Бейкер, більш відомий як Machine Gun Kelly, і Мод Сан ("Доброї жалоби");

Найгірший сценарій – Ендрю Домінік ("Блондинка");

"Відновлення репутації" — Колін Фарелл ("Банші Інішеріна").

Втім, Том Генкс опинився в непоганій компанії людей, які отримували і "Золоту малину" і "Оскар". У цьому списку вже є Едді Редмейн, Геллі Беррі, Джаред Лето та Ніколь Кідман.

Трейлер фільму "Елвіс"

А Джаред Лето переміг удруге в антипремії "Золота малина"

Нагадаємо, антипремію "Золота малина" заснували працівники кіноіндустрії Джон Дж. Б. Вілсон та Мо Мерфі. Перша церемонія відбулася ще 1981 року. До фонду входять понад 500 анонімних членів із 12 країн, голосування відбувається поштою. Призом є пластмасова ягідка малини, покрита золотою фарбою із пульверизатора. Кожен приз коштує менше ніж 5 доларів.

Першими лауреатами "Золотої малини" за гіршу чоловічу та жіночу ролі були Ніл Даймонд та Брук Шілдс.

А кінорежисер Пол Верговен став першим лауреатом "Золотої малини", котрий особисто з'явився на церемонію за призом. Він отримав його за картину "Шоугьолз" 1995 року.

Нагадаємо, раніше Фокус, напередодні "Оскара", який пройде вже 12 березня, розповідав про найскандальніші вбрання червоної доріжки. А також про головні секрети кінопремії. Виявляється, у залі є спеціальні місця для невдах, які, будучи номінованими, так жодного разу не отримали статуетку.