Топ 5 детективних серіалів з найвищими рейтингами IMDb: що варто подивитися (відео)
Якщо ви любите розгадувати складні загадки, захоплюєтеся блискучими розслідуваннями та майстерною грою акторів, ця добірка саме для вас. Ми зібрали п’ять найкращих детективних серіалів з найвищими рейтингами IMDb, які тримають у напрузі до останньої секунди.
Від культового "Шерлока" до похмурого "Справжнього детектива" – обирайте сюжет для себе і поринайте у світ загадок і кримінальних інтриг. Фокус радить топ 5 картин для перегляду, зважаючи на їхні рейтинги.
"Шерлок"
Сучасна інтерпретація класичних історій про Шерлока Холмса Артура Конан Дойла, де події перенесені в XXI століття. Бенедикт Камбербетч у ролі геніального детектива розслідує складні злочини в Лондоні. Роль його співмешканця та друга доктора Ватсона виконав Мартін Фрімен. Головний злодій Моріарті — Ендрю Скотт.
Рейтинг IMDb: 9.1.
"Справжній детектив"
Антологічний серіал, де кожен сезон представляє нову історію та персонажів. Перший сезон з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном розповідає про розслідування історії серійного вбивці в Луїзіані. Загалом є чотири сезони "Справжнього детектива".
Рейтинг IMDb: 8.9.
"Фарґо"
Серіал, натхненний однойменним фільмом братів Коенів, поєднує чорний гумор та кримінальні історії в різних часових періодах. Кожен сезон має окремий сюжет та персонажів. Серед акторів — Мартін Фрімен, Біллі Боб Торнтон, Кріс Рок. Загалом є пʼять сезонів.
Рейтинг IMDb: 8.8.
"Мисливець за розумом"
Дія серіалу розгортається в кінці 1970-х років і зосереджується на двох агентів ФБР, які інтерв'юють серійних вбивць, щоб зрозуміти їхню психологію та допомогти в розкритті майбутніх злочинів. Серіал можна подивитися на Netflix.
Рейтинг IMDb: 8.6.
"Лютер"
Британський серіал про детектива Джона Лютера, який розслідує складні злочини в Лондоні, часто переходячи межі дозволеного. У головній ролі — Ідріс Ельба. Загалом є пʼять сезонів.
Рейтинг IMDb: 8.4
Нагадаємо, які детективні серіали варто подивитися на Netflix.
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