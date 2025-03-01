Топ 5 детективних серіалів з найвищими рейтингами IMDb: що варто подивитися (відео)

Якщо ви любите розгадувати складні загадки, захоплюєтеся блискучими розслідуваннями та майстерною грою акторів, ця добірка саме для вас. Ми зібрали п’ять найкращих детективних серіалів з найвищими рейтингами IMDb, які тримають у напрузі до останньої секунди.

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Від культового "Шерлока" до похмурого "Справжнього детектива" – обирайте сюжет для себе і поринайте у світ загадок і кримінальних інтриг. Фокус радить топ 5 картин для перегляду, зважаючи на їхні рейтинги.

"Шерлок"

Сучасна інтерпретація класичних історій про Шерлока Холмса Артура Конан Дойла, де події перенесені в XXI століття. Бенедикт Камбербетч у ролі геніального детектива розслідує складні злочини в Лондоні. Роль його співмешканця та друга доктора Ватсона виконав Мартін Фрімен. Головний злодій Моріарті — Ендрю Скотт.

Рейтинг IMDb: 9.1.

Трейлер серіалу "Шерлок"

"Справжній детектив"

Антологічний серіал, де кожен сезон представляє нову історію та персонажів. Перший сезон з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном розповідає про розслідування історії серійного вбивці в Луїзіані. Загалом є чотири сезони "Справжнього детектива".

Рейтинг IMDb: 8.9.

Трейлер серіалу "Справжній детектив"

"Фарґо"

Серіал, натхненний однойменним фільмом братів Коенів, поєднує чорний гумор та кримінальні історії в різних часових періодах. Кожен сезон має окремий сюжет та персонажів. Серед акторів — Мартін Фрімен, Біллі Боб Торнтон, Кріс Рок. Загалом є пʼять сезонів.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Трейлер серіалу "Фарґо"

"Мисливець за розумом"

Дія серіалу розгортається в кінці 1970-х років і зосереджується на двох агентів ФБР, які інтерв'юють серійних вбивць, щоб зрозуміти їхню психологію та допомогти в розкритті майбутніх злочинів. Серіал можна подивитися на Netflix.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер серіалу "Мисливець за розумом"

"Лютер"

Британський серіал про детектива Джона Лютера, який розслідує складні злочини в Лондоні, часто переходячи межі дозволеного. У головній ролі — Ідріс Ельба. Загалом є пʼять сезонів.

Рейтинг IMDb: 8.4

Трейлер серіалу "Лютер"

Нагадаємо, які детективні серіали варто подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про найкращі детективні серіали від НВО.