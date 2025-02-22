Топ 5 детективних серіалів на HBO: інтриги, розслідування та високі рейтинги (відео)

Детективні серіали завжди привертають увагу глядачів своїми заплутаними сюжетами, харизматичними героями та несподіваними розв’язками. HBO – один із лідерів у створенні якісного контенту цього жанру.

Related video

Коли справа доходить до захопливих розслідувань і складних персонажів, HBO завжди знає, як утримати глядача біля екрана. Від похмурої атмосфери "Справжнього детектива" до напруженого саспенсу "Мейр з Істтауна" – ці серіали дарують глибокі емоції та приголомшливий сюжет. Фокус радить топ 5 серіалів на вихідні, зважаючи на їхні рейтинги.

"Справжній детектив"

Антологія, де кожен сезон представляє нову історію та персонажів, заглиблюючись у складні розслідування та психологічні драми. У ролях — Меттью Макконахі, Магершала Алі, Александра Даддаріо та інші.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Трейлер серіалу "Справжній детектив"

"Велика маленька брехня"

Історія про життя п'яти жінок у містечку Монтерей, де шкільний благодійний бал обертається загадковим вбивством. У ролях — Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Зої Кравіц та інші.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Трейлер серіалу "Велика маленька брехня"

"Мейр з Істтауна"

Детектив Мейр Шіен розслідує вбивство молодої матері в маленькому містечку Пенсільванії, одночасно борючись із власними особистими проблемами. У головній ролі — Кейт Вінслет.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Трейлер серіалу "Мейр з Істтауна"

"Чорнобиль"

Мінісеріал, що детально відтворює події та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, розкриваючи героїзм ліквідаторів та трагедію тих днів.

Рейтинг IMDb: 9.3.

Трейлер серіалу "Чорнобиль"

"Гострі предмети"

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного міста для розслідування серії вбивств молодих дівчат, стикаючись із власними психологічними травмами.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Трейлер серіалу "Гострі предмети"

Нагадаємо, які романтичні комедії варто подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про топ 5 детективних серіалів від Netflix.