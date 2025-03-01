Топ-5 детективных сериалов с самыми высокими рейтингами IMDb: что стоит посмотреть (видео)

Если вы любите разгадывать сложные загадки, восхищаетесь блестящими расследованиями и мастерской игрой актеров, эта подборка именно для вас. Мы собрали пять лучших детективных сериалов с самыми высокими рейтингами IMDb, которые держат в напряжении до последней секунды.

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От культового "Шерлока" до мрачного "Настоящего детектива" — выбирайте сюжет для себя и погружайтесь в мир загадок и криминальных интриг. Фокус советует топ 5 картин для просмотра, учитывая их рейтинги.

"Шерлок"

Современная интерпретация классических историй о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла, где события перенесены в XXI век. Бенедикт Камбербэтч в роли гениального детектива расследует сложные преступления в Лондоне. Роль его сожителя и друга доктора Ватсона исполнил Мартин Фримен. Главный враг Мориарти — Эндрю Скотт.

Рейтинг IMDb: 9.1.

Трейлер сериала "Шерлок"

"Настоящий детектив"

Антологический сериал, где каждый сезон представляет новую историю и персонажей. Первый сезон с Мэттью Макконахи и Вуди Гаррельсоном рассказывает о расследовании истории серийного убийцы в Луизиане. Всего есть четыре сезона "Настоящего детектива".

Рейтинг IMDb: 8.9.

Трейлер сериала "Настоящий детектив"

"Фарго"

Сериал, вдохновленный одноименным фильмом братьев Коэнов, сочетает черный юмор и криминальные истории в разных временных периодах. Каждый сезон имеет отдельный сюжет и персонажей. Среди актеров — Мартин Фримен, Билли Боб Торнтон, Крис Рок. Всего есть пять сезонов.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Трейлер сериала "Фарго"

"Охотник за разумом"

Действие сериала разворачивается в конце 1970-х годов и сосредотачивается на двух агентах ФБР, которые интервьюируют серийных убийц, чтобы понять их психологию и помочь в раскрытии будущих преступлений. Сериал можно посмотреть на Netflix.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер сериала "Охотник за разумом"

"Лютер"

Британский сериал о детективе Джоне Лютере, который расследует сложные преступления в Лондоне, часто переходя границы дозволенного. В главной роли — Идрис Эльба. Всего есть пять сезонов.

Рейтинг IMDb: 8.4

Трейлер сериала "Лютер"

Напомним, какие детективные сериалы стоит посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о лучших детективных сериалах от НВО.