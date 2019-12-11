Скандал, бойкот и королевские бриллианты: как вручали Нобелевские премии-2019

Премии по литературе получили сразу два писателя

В Стокгольмской филармонии 14 лауреатов Нобелевской премии 2019 года по медицине, физике, химии, литературе и экономике приняли награды из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Им были вручены дипломы и золотые медали. Об этом пишет Daily Mail.

Премию мира вручили ранее в Осло - ее в этом году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. За урегулирование пограничного конфликта с Эритреей. Во время церемонии вручения Ахмед заявил, что принимает эту награду от имени эфиопов и граждан Эритреи. Правда, сейчас отношения между Эфиопией и Эритреей снова ухудшились. Граница между двумя странами вновь закрыта, а переговорный процесс забуксовал.

Перед началом церемонии/Фото: Rex

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец сэр Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку.

Нобелевской премии по физике удостоен канадец Джеймс Пиблз, швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело за открытия в области астрономии и астрофизики.

Нобелевские лауреаты выходят на сцену

Нобелевскую премию за достижения в области химии получили американец Джон Б. Гуденаф, британец М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино. Ученым ее присудили за разработку литий-ионных аккумуляторов, которые сейчас используются во всем: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей.

Нобелевскую премию по экономике получили индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер. Исследователям присудили награду "за экспериментальный подход к преодолению бедности в мире".

Ольга Токарчук и Петер Хандке/Фото: Rex

Вручение премии Петеру Хандке

Также были вручены сразу две премии по литературе, одна из которых - за 2018 год. В 2018 году премию по литературе не вручали из-за секс-скандала в жюри. За этот год премию получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни"

А вот с премией за 2019 год возник скандал. Ее вручили австрийскому писателю Петеру Хандке "за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта". И три страны - Турция, Албания и Косово бойкотировали церемонию, потому что Хандке "поддерживает Слободана Милошевича и его геноцид в Боснии и Албании. Оправдание жестокости не заслуживает награды", - говорится в заявлении. К слову, в 2006 году он выступил с речью во время похорон Милошевича.



Традиционно, церемонию награждения посетила королевская семья Швеции. Королева Сильвия, принцессы Мадлен, София и Виктория блистали в фамильных драгоценностях – тиарах и колье.

Король Карл XVI Густав, королева Сильвия и кронпринцесса Виктория

Принцесса София

Принцесса Мадлен

Но особое внимание привлек наряд кронпринцессы Виктории: черно-белое платье со стеганым шлейфом и ассиметричным декольте от молодого шведского дизайнера Selam Fessahaye.

После церемонии награждения гости переместились на торжественный ужин в Голубом зале ратуши Стокгольма. Там собираются около 1300 гостей, включая членов королевской семьи, лауреатов премии, их ближайших родственников и коллег (всего лауреат может пригласить до 16 гостей), влиятельных ученых и людей искусства. На банкете всегда присутствуют и студенты шведских вузов, которые могут просто выиграть "счастливый билет", приняв участие в специальной лотерее.

Королева Сильвия и Карл-Хенрик Хельдин, председатель Нобелевского комитета; Ольга Токарчук и принц Даниэль

Меняющееся каждый год меню всегда представляет скандинавскую кухню, поэтому зачастую включает лосось, креветки и дичь. Одно известно точно: в этом году на десерт подавали малиновый сорбет с шоколадом.

Король Карл XVI Густав и Ольга Токарчук/Фото Twitter писательницы

Принцесса София и нобелевский лауреат Дидье Кело

Нобелевская трапеза/Фото: Sara Friberg

Процесс строго регламентирован: стартует ужин ровно в 19.00, в 19.05 звучит первый тост за королевскую семью (всего два официальных тоста, второй – в память Альфреда Нобеля), затем звучит орган. А в 22.15 король Швеции дает знак к окончанию ужина и началу танцев в Золотом зале ратуши. Как правило, раньше часа ночи никто не уходит.

Как ранее писал Фокус:

Нобелевская премия за достижения в литературе вручается с 1901 года. За это время было вручено 107 премий. Только 8 раз награждение не проводилось: в 1914, 1918, 1935, 1940—1943 годах, 2018. Первым лауреатом в 1901 году стал французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом. В 2018-м премию не вручали из-за секс-скандала.