Среди лауреатов — украинка: объявлены победители World Press Photo 2024 (фото)

В номинации "Открытый формат" со своим проектом победила украинский фотограф Юлия Кочетова за фото "Война — это личное". Цель проекта украинки — показать миру, как это — жить с войной как повседневной реальностью.

Related video

Престижный международный конкурс документальной фотографии World Press Photo 2024 объявил победителей, среди лауреатов украинка Юлия Кочетова. Об этом сообщается на странице конкурса.

Главную награду World Press Photo 2024 получил фотокорреспондент агентства Reuters Мохаммед Салем за снимок, который он сделал в Газе. На фотографии палестинская женщина обнимает тело своей погибшей племянницы. Этот фотограф уже получал награду в конкурсе за фотографию на подобную тематику.

Награду "Рассказ года" World Press Photo 2024 получила фотограф Ли-Энн Олваге из Южной Африки. Она сделала серию фотографий Valim-babena для издания GEO.

В категории "Длительный проект" World Press Photo 2024 награду получил венесуэльский фотограф Алехандро Сегарра, который сотрудничает с изданиями The New York Times и Bloomberg, за серию снимков "Две стены".

"Основанный в 2018 году, этот проект документирует бедственное положение очень уязвимых сообществ мигрантов с уважением и чувствительностью", — говорится в сообщении.

В номинации "Открытый формат" со своим проектом победила украинский фотограф Юлия Кочетова за фото "Война — это личное".

Цель проекта украинки — показать миру, как это — жить с войной как повседневной реальностью.

Всего на конкурс поступило более 61 тысячи заявок от фотографов со всего мира. —

Напомним, что в прошлом году в категории Photo of the year отметили украинского фотографа Евгения Малолетку за фотографии из окруженного Мариуполя.