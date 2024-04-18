Серед лауреатів — українка: оголошено переможців World Press Photo 2024 (фото)

В номінації "Відкритий формат" зі своїм проєктом перемогла українська фотографиня Юлія Кочетова за фото "Війна — це особисте". Проєкт українки має на меті показати світові, як це — жити з війною як повсякденною реальністю.

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Престижний міжнародний конкурс документальної фотографії World Press Photo 2024 оголосив переможців, серед лауреатів українка Юлія Кочетова. Про це повідомляється на сторінці конкурсу.

Головну нагороду World Press Photo 2024 отримав фотокореспондент агенції Reuters Мохаммед Салем за знімок, який він зробив у Газі. На світлині палестинська жінка обіймає тіло своєї загиблої племінниці. Цей фотограф вже отримував нагороду в конкурсі за світлину на подібну тематику.

Нагороду "Розповідь року" World Press Photo 2024 отримала фотограф Лі-Енн Олваге з Південної Африки. Вона зробила серію світлин Valim-babena для видання GEO.

У категорії "Тривалий проєкт" World Press Photo 2024 нагороду здобув венесуельський фотограф Алехандро Сегарра, який співпрацює з виданнями The New York Times та Bloomberg, за серію знімків "Дві стіни".

"Започаткований у 2018 році, цей проєкт документує тяжке становище дуже вразливих спільнот мігрантів з повагою та чутливістю", — йдеться у повідомленні.

В номінації "Відкритий формат" зі своїм проєктом перемогла українська фотографиня Юлія Кочетова за фото "Війна — це особисте".

Проєкт українки має на меті показати світові, як це — жити з війною як повсякденною реальністю.

Всього на конкурс надійшло понад 61 тисячу заявок від фотографів з усього світу. —

Нагадаємо, що минулого року в категорії Photo of the year відзначили українського фотографа Євгена Малолєтку за фотографії з оточеного Маріуполя.