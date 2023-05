Українці здобули Пулітцерівську премію за репортажі про вторгнення РФ в Україну (фото)

Українські репортери Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василина Степаненко, а також Станіслав Козлюк змогли здобути найпрестижнішу в США нагороду в галузі журналістики.

У Сполучених Штатах відбулося вручення Пулітцерівської премії. Команди видань Associated Press та видання The New York Times, учасниками яких були українці, здобули нагороди. Про це йдеться на акаунті премії у Twitter.

Зокрема, український фотокореспондент, який працював у складі команди Associated Press, отримали нагороду в номінації "Новинна фотографія".

"За унікальні та термінові кадри перших тижнів російського вторгнення в Україну, в тому числі спустошення Маріуполя після відходу інших організацій новин, жертв обстрілів громадянської інфраструктури та стійкості українського народу", — йдеться на сайті премії.

Українські поліцейські та співробітники МНС евакуювали 32-річну вагітну Ірину Калініну з пологового будинку, який постраждав внаслідок авіаудару РФ у Маріуполі Фото: Євген Малолєтка

Крім того, фотокореспондент Малолєтка, відеожурналіст Мстислав Чернов та відеопродюсер Василиса Степаненко з Associated Press також отримали нагороду "За служіння суспільству".

"Сміливі репортажі з обложеного Маріуполя, які стали свідками різанини мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну", — сказано в повідомленні.

Також український фотокореспондент Станіслав Козлюк, котрий працював у команді видання The New York Times, отримав нагороду у номінації "Міжнародний репортаж".

"За безкомпромісне висвітлення вторгнення Росії в Україну, включаючи восьмимісячне розслідування загибелі українців у місті Буча та російського підрозділу, відповідального за ці вбивства", — йдеться на сайті премії.

Глава українського Інституту масової інформації Оксана Романюк привітала українських журналістів.

"Українці взяли Пулітцера!" — Написала вона у себе в Facebook.

Що таке Пулітцерівська премія

Це одна з найпрестижніших премій у США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Була заснована у 1903 році після смерті газетного магната та журналіста Джозефа Пулітцера. З 1917 року премія вручається щорічно першого понеділка травня піклувальниками Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії на цей час – 15 тисяч доларів.

