Олена Зеленська розповіла, з ким з гостей коронації вдалося поспілкуватися про Україну

6 травня 2023 перша леді та премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідали коронацію Чарльза ІІІ.

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Олена Зеленська подякувала Чарльзу ІІІ за запрошення на його коронацію та розповіла про гостей історичної події, з якими вдалося поспілкуватися.

"Для нас із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем честь – перебувати сьогодні на коронації Їх Величностей Короля Чарльза III та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання країні", — написала перша леді України у своєму Instagram.

"Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи Ваших Величностей і для Сполученого Королівства, і для нас. 🇬🇧🇺🇦", — продовжила дружина Володимира Зеленського, яку разом з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем запросили на коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023.

Олена Зеленська та Денис Шмигаль у Лондоні Фото: Getty Images

"Вдячна Його Величності Королю Чарльзу IIІ за запрошення на церемонію коронації та особисту увагу до України. Ваша послідовна підтримка, тверда позиція та спільні цінності наших народів – запорука великої дружби та побудови кращого майбутнього для наших країн", — зазначила у Twitter українська перша леді.

Олена Зеленська зізналася, що змогла особисто поспілкуватися з членами королівської родини Великобританії, а саме Кейт Міддлтон та принцом Едвардом.

Олена Зеленська та Денис Шмигаль у Лондоні Фото: Getty Images

"Дякую за ваші найкращі побажання для України і наших людей. Вірю, вони обов’язково втіляться в життя", — написала дружина президента.

Зокрема Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Джилл Байден та її онукою Наомі.

"Кожна зустріч з першою леді Джилл Байден – це завжди безумовна дружня підтримка, яка додає впевненості та оптимізму. Я знову мала нагоду висловити їй і всій американській нації подяку за віру в нас і допомогу Україні", — прокоментувала розмову Олена Зеленська.

Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ

Також вона поспілкувалася з президентами Ізраїлю та Латвії та королівськими родинами Норвегії та Люксембургу.

Нагадаємо, перша леді України зустрілася в Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон та Джилл Байден.

Раніше Фокус писав про образ Олени Зеленської на коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві.