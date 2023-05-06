Олена Зеленська зустрілася у Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон та Джилл Байден (фото)

Перша леді України не вперше відвідує Букінгемський палац. Вона була присутня на похороні королеви Єлизавети II, а раніше разом з чоловіком зустрічалася з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

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Увечері 5 травня, напередодні коронації, король Чарльз III та королева Камілла влаштували прийом для представників королівських сімей світу, глав держав та високопосадовців із 203 країн. Серед присутніх була перша леді України Олена Зеленська.

Дружина українського президента з'явилася на заході в елегантній чорній сукні з коміром-стійкою та поясом. Образ вона доповнила золотою квітковою брошкою, сережками-пуссетами та бежевими туфлями на шпильці. До речі, цю брошку, яка називається "Полин, Євшан-Зілля", спеціально до поїздки першої леді на коронацію створив відомий український дизайнер Руслан Багінський.

Під час прийому Олена поспілкувалася з першою леді США Джилл Байден і принцесою Уельською Кетрін, потім поділившись знімком з ними на своїй офіційній сторінці в Instagram. У кадрі Кейт Міддлтон позує у розкішній синій сукні, а дружина Байдена обрала чорну сукню з великим квітковим принтом.

"Мала честь поспілкуватися з принцесою Уельською та першою леді США Джилл Байден на офіційному прийомі з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Справжнє задоволення – зустрітися з цими вишуканими леді, які мають відкрите серце та великими друзями України", – підписала знімок Олена.

Аналогічне фото з'явилося і на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських.

"Приємно бачити @flotus і @olenazelenska_official цього вечора 🇺🇸🇺🇦", – йдеться у підписі.

Востаннє Олена Зеленська зустрічалася з Кейт Міддлтон у вересні 2022 року, коли приїжджала на похорон Єлизавети II.

Серед інших гостей у Букінгемському палаці були принц Монако Альберт та принцеса Шарлен, спадковий принц Данії Фредерік та наслідна принцеса Марія, король Іспанії Філіп та королева Летиція та багато інших.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз III влаштував урочистий обід для прем'єр-міністрів та генерал-губернаторів країн Співдружності, на якому також були присутні Кейт Міддлтон та принц Вільям.