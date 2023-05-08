Елена Зеленская рассказала, с кем из гостей коронации удалось пообщаться об Украине

6 мая 2023 года первая леди и премьер-министр Денис Шмигаль посетили коронацию Чарльза ІІІ.

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Елена Зеленская поблагодарила Чарльза III за приглашение на его коронацию и рассказала о гостях исторического события, с которыми удалось пообщаться.

"Для нас с Премьер-министром Денисом Шмыгалем честь — находиться сегодня на коронации Их Величеств Короля Чарльза III и Королевы Камиллы здесь, в Вестминстерском аббатстве, чтобы от имени всей Украины пожелать успешного правления и процветания стране", — написала первая леди Украины в своем Instagram.

"У наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Пусть именно они станут признаком эпохи Ваших Величеств и для Соединенного Королевства, и для нас. 🇬🇧🇺🇦", — продолжила супруга Владимира Зеленского, которую вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем пригласили на коронацию Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне Фото: Getty Images

"Благодарна Его Величеству Королю Чарльзу III за приглашение на церемонию коронации и личное внимание к Украине. Ваша последовательная поддержка, твердая позиция и общие ценности наших народов — залог большой дружбы и построения лучшего будущего для наших стран", — отметила в Twitter украинская первая леди.

Елена Зеленская призналась, что смогла лично пообщаться с членами королевской семьи Великобритании, а именно Кейт Миддлтон и принцем Эдвардом.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне Фото: Getty Images

"Спасибо за ваши лучшие пожелания для Украины и наших людей. Верю, они обязательно воплотятся в жизнь", — написала супруга президента.

В частности, Елена Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден и ее внучкой Наоми.

"Каждая встреча с первой леди Джилл Байден – это всегда безусловная дружеская поддержка, которая придает уверенность и оптимизм. Я снова имела возможность выразить ей и всей американской нации благодарность за веру в нас и помощь Украине", — прокомментировала разговор Елена Зеленская.

Елена Зеленская на коронации Чарльза ІІІ

Она также пообщалась с президентами Израиля и Латвии и королевскими семьями Норвегии и Люксембурга.

Напомним, первая леди Украины встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон и Джилл Байден.

Ранее Фокус писал об образе Елены Зеленской на коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве.