Почему одни нации богаче других: выбрали лауреатов Нобелевской премии по экономике

Американские ученые обнаружили, что на процветание страны влияют общественные институты, которые господствовали во время колонизации.

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Нобелевскую премию по экономическим наукам в этом году присудили трем ученым из США. Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон по-новому объяснили причины различий в благосостоянии разных наций. Об этом сообщили 14 октября на сайте Нобелевского комитета.

Эксплуатация населения и отсутствие верховенства права не приводят к росту благосостояния и изменениям к лучшему. Исследователи изучили различные политические и экономические системы, введенные европейскими колонизаторами, чтобы объяснить связь между институтами и процветанием.

Ученые обнаружили, что благосостояние стран зависит в частности от того, какие общественные институты возникали в них во время колонизации европейцами. Бедные страны, где вводились инклюзивные политические и социальные системы для долгосрочной общей выгоды, со временем приходили к расцвету. Там, где целью было эксплуатировать коренное население и добывать ресурсы в пользу колонизаторов, улучшений не происходило. Это одна из важных причин того, что бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, стали бедными, и наоборот.

"Уменьшение огромной разницы в доходах между странами является одним из крупнейших вызовов нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели", — говорит Якоб Свенссон, председатель комитета премии по экономическим наукам.

Что такое Нобелевская премия

Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил в 1968 году Sveriges Riksbank (центральный банк Швеции) на пожертвования по случаю 300-летия банка. Как и другие Нобелевские премии, она присуждается Королевской шведской академией наук в Стокгольме в том же размере — около $1,1 миллиона. Первую премию по экономическим наукам получили Рагнар Фриш и Ян Тинберген в 1969 году.

Напомним, Нобелевскую премию мира за 2024 год получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая пострадавших от ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.