Чому одні нації багатші за інші: обрали лауреатів Нобелівської премії з економіки

Американські вчені виявили, що на процвітання країни впливають суспільні інституції, які панували під час колонізації.

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Цьогорічну Нобелівську премію з економічних наук присудили трьом ученим із США. Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон по-новому пояснили причини відмінностей у добробуті різних націй. Про це повідомили 14 жовтня на сайті Нобелівського комітету.

Експлуатація населення та відсутність верховенства права не призводять до зростання добробуту та змін на краще. Дослідники вивчили різні політичні та економічні системи, запроваджені європейськими колонізаторами, щоб пояснити зв’язок між інституціями та процвітанням.

Учені виявили, що добробут країн залежить зокрема від того, які суспільні інститути поставали в них під час колонізації європейцями. Бідні країни, де запроваджувалися інклюзивні політичні та соціальні системи для довгострокової спільної вигоди, з часом приходили до розквіту. Там, де метою було експлуатувати корінне населення та видобувати ресурси на користь колонізаторів, покращень не відбувалося. Це одна з важливих причин того, що колишні колонії, які колись були багатими, стали бідними, і навпаки.

"Зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших викликів нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість суспільних інституцій для досягнення цієї мети", — каже Якоб Свенссон, голова комітету премії з економічних наук.

Що таке Нобелівська премія

Премію з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля заснував у 1968 році Sveriges Riksbank (центральний банк Швеції) на пожертві з нагоди 300-річчя банку. Як й інші Нобелівські премії, вона присуджується Королівською шведською академією наук у Стокгольмі у тому самому розмірі — близько $1,1 мільйона. Першу премію з економічних наук отримали Рагнар Фріш та Ян Тінберген у 1969 році.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру за 2024 рік отримала японська організація Nihon Hidankyo, що об’єднує постраждалих від ядерного бомбардування Хіросіми й Нагасакі у 1945 році.