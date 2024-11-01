"Весь Франко: читай, слушай, смотри": коллекцию из сотен произведений писателя оцифровали

С недавних пор большую коллекцию произведений Ивана Франко из более 300 изданий оцифровали, сделав ее доступной для просмотра и даже загрузки. В коллекцию вошли издания из фондов "Дома Франко" и Института франковедения ЛНУ.

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Львовский национальный литературно-мемориальный музей недавно представил цифровую коллекцию произведений Ивана Франко, которая включает 300 оригинальных изданий его жизни и реставрацию еще 30 книг. Эти издания теперь доступны для широкой аудитории через вебсайт музея, пишет Читомо.

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Эта инициатива является частью проекта "Весь Франко: читай, слушай, смотри", в рамках которого восстановили 30 прижизненных изданий Франко. Эти книги хранятся в фондах "Дома Франко" и Института франковедения ЛНУ им.

Всего оцифровано более 300 оригинальных произведений Франко из музейных и институтских коллекций, а также из двух крупнейших библиотек Львова: Научной библиотеки Львовского национального университета и Львовской национальной научной библиотеки Украины имени Василия Стефаника.

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Цифровые издания доступны для просмотра, исследования, чтения и даже загрузки для удобного пользования. В коллекцию вошли не только оригинальная проза, поэзия, переводы, научные и публицистические публикации Франко, но и книги, к которым он присоединился как редактор, составитель или автор предисловий, послесловий, примечаний и комментариев.

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