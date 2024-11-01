"Весь Франко: читай, слухай, дивись": колекцію із сотень творів письменника оцифрували

Віднедавна велику колекцію творів Івана Франка з понад 300 видань оцифрували, зробивши її доступною для перегляду та навіть завантаження. До колекції увійшли видання з фондів "Дому Франка" та Інституту франкознавства ЛНУ.

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Львівський національний літературно-меморіальний музей нещодавно представив цифрову колекцію творів Івана Франка, яка включає 300 оригінальних видань його життя та реставрацію ще 30 книг. Ці видання тепер доступні для широкої аудиторії через вебсайт музею, пише Читомо.

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Ця ініціатива є частиною проєкту "Весь Франко: читай, слухай, дивись", в межах якого відновили 30 прижиттєвих видань Франка. Ці книги зберігаються у фондах "Дому Франка" та Інституту франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

Загалом оцифровано понад 300 оригінальних творів Франка з музейних та інститутських колекцій, а також з двох найбільших бібліотек Львова: Наукової бібліотеки Львівського національного університету та Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

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Цифрові видання доступні для перегляду, дослідження, читання і навіть завантаження для зручного користування. До колекції увійшли не лише оригінальна проза, поезія, переклади, наукові та публіцистичні публікації Франка, але й книги, до яких він долучився як редактор, упорядник чи автор передмов, післямов, приміток та коментарів.

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