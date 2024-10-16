Стать богатой и успешной: какой рецепт для Украины предлагают нобелевские лауреаты-2024

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Нобелевская премия по экономике: Как институты определяют судьбу наций.

В этом году Нобелевскую премию по экономическим наукам получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон — за их исследования роли институтов в долгосрочном экономическом росте. Их работа помогает понять, почему одни страны процветают, а другие — борются с бедностью и стагнацией.

Инклюзивные vs. экстрактивные институции

Инклюзивные институты обеспечивают широкое вовлечение граждан в политическую и экономическую жизнь. Они способствуют инновациям, инвестициям и справедливому распределению ресурсов, что ведет к устойчивому развитию

Экстрактивные институты концентрируют власть и богатство в руках немногих. Это приводит к эксплуатации ресурсов без учета долгосрочных интересов общества, что часто заканчивается экономическим упадком

Задайте себе вопрос — какие институты есть в Украине, какие из них инклюзивные, а какие экстрактивные, как это изменилось за последние годы, а особенно во время войны.

Теория "реверса фортуны"

Лауреаты ввели понятие "реверс фортуны", объясняющее, как некогда богатые регионы стали бедными из-за внедрения экстрактивных институтов во время колонизации. Например, части Индии и Южной Америки, богатые до прихода колонизаторов, испытали экономический спад из-за эксплуатационной политики колониальных властей.

Почему перемены трудны

Неэффективные институты часто сохраняются, потому что мощные элиты выигрывают от существующего положения вещей и сопротивляются реформам. Это создает "проблему обязательств", когда необходимые для общества изменения блокируются ради сохранения привилегий немногих.

Какие примеры в Украине таких институтов. В моей образовательной отрасли — это академии наук и государственные университеты. Я уверен, вы назовете много похожих примеров в своих отраслях, или в целом по стране.

Релевантность для Украины

Для Украины эти инсайты чрезвычайно важны. После обретения независимости мы сталкиваемся с вызовами в построении инклюзивных институтов.

Коррупция и заинтересованные группы тормозят реформы и экономическое развитие.

Война с Россией усложняет процесс реформ, поскольку агрессор стремится помешать нам построить демократические институты. Но одновременно эта война увеличивает мотивацию и возможность проведения таких реформ.

Общественные движения, такие, как Оранжевая революция и Евромайдан, показывают стремление украинцев к инклюзивности и справедливости.

Путь к процветанию

Исследования Аджемоглу, Джонсона и Робинсона подчеркивают, что для устойчивого развития недостаточно только экономических реформ или внешней помощи. Необходимо:

укреплять инклюзивные институты, которые обеспечивают участие всех граждан в жизни страны;

бороться с коррупцией и уменьшать влияние заинтересованных групп;

поддерживать верховенство права и независимость судебной системы.

Заключение

Будущее Украины зависит от нашей способности построить инклюзивные институты, которые будут способствовать экономическому росту и укреплению суверенитета. Опыт других стран и исследования нынешних лауреатов Нобелевской премии показывают, что это — путь к процветанию и стабильности.

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