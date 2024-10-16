Стать богатой и успешной: какой рецепт для Украины предлагают нобелевские лауреаты-2024
Нобелевские премии обычно воспринимаются как нечто очень абстрактное. Экономист Тимофей Милованов, анализируя работу нынешних лауреатов по экономике, находит в ней практические советы, которые вполне применимы к Украине и могут помочь ей жить лучше.
Нобелевская премия по экономике: Как институты определяют судьбу наций.
В этом году Нобелевскую премию по экономическим наукам получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон — за их исследования роли институтов в долгосрочном экономическом росте. Их работа помогает понять, почему одни страны процветают, а другие — борются с бедностью и стагнацией.
Инклюзивные vs. экстрактивные институции
Инклюзивные институты обеспечивают широкое вовлечение граждан в политическую и экономическую жизнь. Они способствуют инновациям, инвестициям и справедливому распределению ресурсов, что ведет к устойчивому развитию
Экстрактивные институты концентрируют власть и богатство в руках немногих. Это приводит к эксплуатации ресурсов без учета долгосрочных интересов общества, что часто заканчивается экономическим упадком
Задайте себе вопрос — какие институты есть в Украине, какие из них инклюзивные, а какие экстрактивные, как это изменилось за последние годы, а особенно во время войны.
Теория "реверса фортуны"
Лауреаты ввели понятие "реверс фортуны", объясняющее, как некогда богатые регионы стали бедными из-за внедрения экстрактивных институтов во время колонизации. Например, части Индии и Южной Америки, богатые до прихода колонизаторов, испытали экономический спад из-за эксплуатационной политики колониальных властей.
Почему перемены трудны
Неэффективные институты часто сохраняются, потому что мощные элиты выигрывают от существующего положения вещей и сопротивляются реформам. Это создает "проблему обязательств", когда необходимые для общества изменения блокируются ради сохранения привилегий немногих.
Какие примеры в Украине таких институтов. В моей образовательной отрасли — это академии наук и государственные университеты. Я уверен, вы назовете много похожих примеров в своих отраслях, или в целом по стране.
Релевантность для Украины
Для Украины эти инсайты чрезвычайно важны. После обретения независимости мы сталкиваемся с вызовами в построении инклюзивных институтов.
Коррупция и заинтересованные группы тормозят реформы и экономическое развитие.
Война с Россией усложняет процесс реформ, поскольку агрессор стремится помешать нам построить демократические институты. Но одновременно эта война увеличивает мотивацию и возможность проведения таких реформ.
Общественные движения, такие, как Оранжевая революция и Евромайдан, показывают стремление украинцев к инклюзивности и справедливости.
Путь к процветанию
Исследования Аджемоглу, Джонсона и Робинсона подчеркивают, что для устойчивого развития недостаточно только экономических реформ или внешней помощи. Необходимо:
- укреплять инклюзивные институты, которые обеспечивают участие всех граждан в жизни страны;
- бороться с коррупцией и уменьшать влияние заинтересованных групп;
- поддерживать верховенство права и независимость судебной системы.
Заключение
Будущее Украины зависит от нашей способности построить инклюзивные институты, которые будут способствовать экономическому росту и укреплению суверенитета. Опыт других стран и исследования нынешних лауреатов Нобелевской премии показывают, что это — путь к процветанию и стабильности.
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