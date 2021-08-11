В Україні помер останній онук Івана Франка (фото)

Завдяки клопотанню Роланда Франка Україна отримала у дарунок від МЗС Великобританії науково-дослідну станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці.

На 90-му році життя помер останній онук українського письменника і поета Івана Франка Роланд Франко. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного фонду імені Івана Франка.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Причина смерті Роланда Франка, який пішов з життя 11 серпня, не називається.

"З сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка — Роланда Франка", — йдеться у повідомленні.

У Міжнародному фонді сумують через смерть засновника і голови правління організації, пам'ять про якого "назавжди залишиться в серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, дружити і спілкуватися".

Дата офіційної церемонії прощання з останнім онуком Івана Франка також поки не повідомляється.

[ + – ] Роланд Франко

Роланд Франко народився у 1932 році в сім'ї сина Івана Франка Тараса. Онук українського письменника навчався на нафтовому факультеті у Львівській політехніці та гірничому факультеті Київського політехнічного інституту. Працював старшим інженером технічного управління Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР, пізніше — секретарем науково-технічної ради міністерства. Більше 30 років віддав роботі в Київському інституті автоматики.

На початку 50-х років Роланда Франка запідозрили у створенні підпільної націоналістичної організації, від арешту і тюремного терміну його врятувало лише ім'я діда.

З 1993 по 1996 рік Роланд Франко працював у посольстві України у Великобританії на посаді радника з наукових питань. Завдяки клопотанню онука Івана Франка Україна отримала у дарунок від британського МЗС науково-дослідну станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці, за що Роланда прозвали "хрещеним батьком української антарктичної станції".

Важливо

Помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук

У 2015 році з ініціативи Роланда Франка був створений Міжнародний фонд імені Івана Франка — з метою просування і популяризації наукової та творчої спадщини великого українського письменника.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові зруйнували меморіальну дошку Івану Франку. Вандали зірвали меморіальну дошку письменнику Івану Франку, яка була встановлена на стіні будинку по вулиці Соломії Крушельницької у центрі Львова. Міська влада пообіцяла виділити гроші на відновлення дошки.

Також Фокус розповідав, що Івана Франка визнали громадянином РФ на сайті Нобелівського комітету. На сайті Нобелівського комітету в графі про українського письменника Івана Франка, який був номінований на Нобелівську премію 1916 року, місцем проживання вказана Російська Федерація.