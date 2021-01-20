Модернизировать и изучать: на "Академик Вернадский" отправилась новая группа украинских ученых

Экспедиция попадет на станцию к середине февраля. Команду ждет 3 пересадки и 2 недели карантина в Чили.

Несмотря на карантинные ограничения, Украина старается не сокращать объемы научных и технических работ, — сообщает Национальный арктический научный центр в Фейсбуке.

Часть исследователей будут проводить изучения и отбор образцов, а технические специалисты проводить модернизацию станции.

"Наибольший объем работы в этот раз у технических специалистов: им нужно будет обновить значительную часть обеспечения жизнедеятельности станции. В условиях отдаленного островка посреди океана эти задания являются очень сложными", — заявляет директор научного центра Евгений Дикий.

По словам Евгения Дикого, необходимо заменить дизельные генераторы станции, а для этого установить кран и железобетонные конструкции. Опоры линий электропередач и система отопления также требуют модернизации.

Научный отряд в свою очередь будет изучать изменения морской экосистемы из-за изменения климата. Будет отобран фитопланктон, чтобы проанализировать их состав. Ученые намерены проводить анализ микроклимата вокруг определенных растений.

Отдельным пластом работы станет изучение озоновой дыры, для этого установят специальное ПО. Оно позволит анализировать концентрацию озона непосредственно на базе "Вернадского". Обновление ПО позволит существенно ускорить процесс получения результатов исследования.

Сообщается, что экспедиция ученых доберется на станцию к середине февраля. Команде предстоит перелет в Стамбул, оттуда в Бразилию и Чили. Оттуда, после прохождения 2-х недельного карантина, они отправятся на станцию.

Напомним, сегодня 20 января Кабмин продлил финансирование арктической станции до 2023 года. На это выделили 333 миллиона гривен.