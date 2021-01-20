Модернізувати і вивчати: на "Академік Вернадський" вирушила нова група українських учених

Експедиція потрапить на станцію до середини лютого. Команду чекає 3 пересадки і 2 тижні карантину в Чилі.

Незважаючи на карантинні обмеження, Україна намагається не скорочувати обсяги наукових та технічних робіт, — повідомляє Національний арктичний науковий центр у Фейсбуці.

Частина дослідників проводитимуть вивчення і відбір зразків, а технічні фахівці проводити модернізацію станції.

"Найбільший обсяг роботи в цей раз у технічних фахівців: їм потрібно буде оновити значну частину забезпечення життєдіяльності станції. В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є дуже складними", — заявляє директор наукового центру Євген Дикий.

За словами Євгена Дикого, необхідно замінити дизельні генератори станції, а для цього встановити кран і залізобетонні конструкції. Опори ліній електропередач і система опалення також вимагають модернізації.

Науковий загін в свою чергу буде вивчати зміни морської екосистеми через зміни клімату. Буде відібрано фітопланктон, щоб проаналізувати їх склад. Вчені мають намір проводити аналіз мікроклімату навколо певних рослин.

Окремим пластом роботи стане вивчення озонової діри, для цього встановлять спеціальне програмне забезпечення. Воно дозволить аналізувати концентрацію озону безпосередньо на базі "Вернадського". Оновлення ПО дозволить істотно прискорити процес отримання результатів дослідження.

Повідомляється, що експедиція вчених добереться на станцію до середини лютого. Команда здійснить переліт в Стамбул, звідти до Бразилії і Чилі. Звідти, після проходження 2-х тижневого карантину, вони відправляться на станцію.

Нагадаємо, сьогодні 20 січня Кабмін продовжив фінансування арктичної станції до 2023 року. На це виділили 333 мільйони гривень.