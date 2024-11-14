У ТЦК працює 36 тисяч людей: в Міноборони відповіли на заяву Безуглої

Поки що Міноборони не планує реорганізацію терцентрів комплектування, заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін. З його слів, загальна кількість співробітників ТЦК — 36 тисяч осіб.

У територіальних центрах комплектування (ТЦК) не працює 100 тисяч співробітників. Насправді їх утричі менше і половина з них — військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і втратили здоров'я. Про можливість ліквідації ТЦК та формування з військкоматів бойових бригад речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів в ефірі "Суспільного".

Реформування ТЦК - коментар Лазуткіна див. на 1:40 год. трансляції

Лазуткін відреагував на публікації в медіа щодо 100 тисяч працівників ТЦК, з яких велику частину начебто можна відправити на фронт та сформувати з десяток бойових бригад. Посадовець пояснив, що загальний штат усіх ТЦК в структурі Сухопутних військ — це 48 тис. осіб. Після цього навів точні дані про кількість співробітників терцентрів комплектування:

36 тис. — загальна кількість співробітників (тобто 12 тис. (чверть) вакантних посад);

з них 7 тис. — цивільні особи;

18,5 тис. — обмежено придатні військовослужбовці.

Крім того, на різних посадах у військкоматах працює 300 жінок, додав Лазуткін. Також він наголосив, що частина військовослужбовців з ТЦК отримали обмежену придатність через участь у бойових діях, а зараз "виконують інші задачі". З його слів, "суто кількісно" з них можна сформувати кілька бригад, хоч і не таку велику кількість, яку озвучували в пресі. Втім, найближчим часом такого робити не планують.

"18 500 людей — це обмежено придатні, які вже воювали, тому тут можна по-різному ставитися до корупційних скандалів, до дуже таких неприємних моментів, але якщо буде якась реорганізація і заходи реорганізаційні ТЦК та СП, ми прокомунікуємо. Наразі ТЦК продовжують знаходитися у підпорядкуванні командування Сухопутних сил, і наша реальність така", — підсумував Лазуткін.

Якщо кількість цивільних та обмежено придатних військовослужбовців відняти від загальної кількості працівників, то з'являється різниця в 10 500 ос. Про те, до якої категорії можна віднести цих людей, в Міноборони не пояснили.

Ліквідація або розформування ТЦК — деталі

Зазначимо, 13 листопада народна депутатка Юлія Яцик повідомив підсумки роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка вивчала військкомати. Політикиня заявила, що в цілому можна було б ліквідувати ТЦК у повному складі та сформувати з колишніх військкомів десять бригад у складі ЗСУ. У відповідь на питання журналіста, чи працює у терцентрах 100 тис. ос., нардепка відповіла, що їх набагато менше.

На припущення щодо ліквідації чи переформатування ТЦК відгукнулась парламентарка Мар'яна Безугла. На її думку, частину функцій терцентрів варто було б віддати в центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), і залишити функції рекрутингу до лав ЗСУ. Крім того, Безугла припустила, що до армії змогли б долучитись 50 тис. ексспівробітників військкоматів.

Нагадуємо, народний депутат Роман Костенко відреагував на припущення щодо ліквідації ТЦК: Фокус зібрав пояснення низки експертів щодо "плюсів" та "мінусів" цього процесу.