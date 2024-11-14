В ТЦК работает 36 тысяч человек: в Минобороны ответили на заявление Безуглой

Пока Минобороны не планирует реорганизацию терцентров комплектования, заявил спикер министерства Дмитрий Лазуткин. По его словам, общее количество сотрудников ТЦК — 36 тысяч человек.

В территориальных центрах комплектования (ТЦК) не работает 100 тысяч сотрудников. На самом деле их втрое меньше и половина из них — военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и потеряли здоровье. О возможности ликвидации ТЦК и формировании из военкоматов боевых бригад спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире "Суспільного".

Реформирование ТЦК — комментарий Лазуткина см. на 1:40 ч. трансляции

Лазуткин отреагировал на публикации в медиа о 100 тысячах работников ТЦК, из которых большую часть якобы можно отправить на фронт и сформировать с десяток боевых бригад. Чиновник пояснил, что общий штат всех ТЦК в структуре Сухопутных сил — это 48 тыс. человек. После этого привел точные данные о количестве сотрудников терцентров комплектования:

36 тыс. — общее количество сотрудников (то есть 12 тыс. (четверть) вакантных должностей);

из них 7 тыс. — гражданские лица;

18,5 тыс. — ограниченно годные военнослужащие.

Кроме того, на различных должностях в военкоматах работает 300 женщин, добавил Лазуткин. Также он отметил, что часть военнослужащих из ТЦК получили ограниченную пригодность из-за участия в боевых действиях, а сейчас "выполняют другие задачи". По его словам, "чисто количественно" из них можно сформировать несколько бригад, хотя и не такое большое количество, которое озвучивали в прессе. Впрочем, в ближайшее время такого делать не планируют.

"18 500 человек — это ограниченно годные, которые уже воевали, поэтому здесь можно по-разному относиться к коррупционным скандалам, к очень таким неприятным моментам, но если будет какая-то реорганизация и меры реорганизационные ТЦК и СП, мы прокоммуницируем. Сейчас ТЦК продолжают находиться в подчинении командования Сухопутных сил, и наша реальность такова", — подытожил Лазуткин.

Если количество гражданских и ограниченно годных военнослужащих отнять от общего количества работников, то появляется разница в 10 500 человек. О том, к какой категории можно отнести этих людей, в Минобороны не объяснили.

Ликвидация или расформирование ТЦК — детали

Отметим, 13 ноября народный депутат Юлия Яцык сообщила итоги работы Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая изучала военкоматы. Политик заявила, что в целом можно было бы ликвидировать ТЦК в полном составе и сформировать из бывших военкоматов десять бригад в составе ВСУ. В ответ на вопрос журналиста, работает ли в терцентрах 100 тыс. человек, нардеп ответила, что их гораздо меньше.

На предположение о ликвидации или переформатировании ТЦК откликнулась парламентарий Марьяна Безуглая. По ее мнению, часть функций терцентров следовало бы отдать в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), и оставить функции рекрутинга в ряды ВСУ. Кроме того, Безуглая предположила, что в армию смогли бы присоединиться 50 тыс. экс-сотрудников военкоматов.

Напоминаем, народный депутат Роман Костенко отреагировал на предположения о ликвидации ТЦК: Фокус собрал объяснения ряда экспертов относительно "плюсов" и "минусов" этого процесса.