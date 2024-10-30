Переробили на мобільний ЗРК: бійці ЗСУ створили модифікацію комплексу Stinger (відео)

У реальних бойових умовах комплекс Dual Mount Stinger виявився непрактичним, оскільки установку розміщували в трьох контейнерах по 100 кг і вона виявилася великоваговою і незручною у перенесенні. Рішення київських інженерів виправило ситуацію.

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Бійці Білоцерківського зенітно-ракетного полку розробили унікальну модифікацію громіздкого американського комплексу Dual Mount Stinger, перетворивши його на більш мобільну систему, що нагадує малогабаритну версію ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Нову установку продемонстрував стрілець-зенітник Олександр у репортажі Армія-TV, показавши її високу маневреність на базі автомобіля HMMWV (Humvee).

Система Dual Mount Stinger, оснащена двома ракетами, була приварена до кузова HMMWV, що значно підвищило її мобільність і швидкість розгортання. На відміну від стандартної конструкції Avenger, українська версія, хоч і позбавлена складної прицільної системи та збільшеного боєкомплекту, зберігає ключові переваги за швидкістю та маневреністю. Іншими словами, під час адаптації київські інженери усунули низку недоліків вихідної системи, пов'язаних із її масивністю та складністю розгортання.

Причини адаптації комплексу

Військовослужбовець пояснив, що установки Dual Mount і ракети до них були передані ще на початку війни. У реальних бойових умовах вони були непрактичними — установка розміщувалася в трьох контейнерах по 100 кг і виявилася великоваговою і незручною в перенесенні. Ба більше, радіус віддаленості від автомобіля був обмежений 50 метрами через кабель живлення, а розгортання системи займало до 15 хвилин, роблячи бійців ППО легкою мішенню.

Тепер же комплекс придбав найважливішу характеристику для таких систем у поточних реаліях — мобільність, а також час розгортання, який тепер становить лише три хвилини.

Військовослужбовець Олександр також зазначив, що завдяки цій мобільній конструкції вдалося знищити два Су-25, два Ка-52, близько п'яти безпілотників "Орлан-10" і баражувальних боєприпасів. Однак висока вартість ракет до Stinger — а це близько 780 тисяч євро за одиницю, робить кожну операцію гранично відповідальною, тож ракети бійці мусять застосовувати блискавично, точно й економно.

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