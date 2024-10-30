Переделали на мобильный ЗРК: бойцы ВСУ создали модификацию комплекса Stinger (видео)

В реальных боевых условиях комплекс Dual Mount Stinger оказался непрактичным, так как установка размещалась в трех контейнерах по 100 кг и оказалась тяжеловесной и неудобной в переноске. Решение киевских инженеров исправило ситуацию.

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Бойцы Белоцерковского зенитно-ракетного полка разработали уникальную модификацию громоздкого американского комплекса Dual Mount Stinger, превратив его в более мобильную систему, напоминающую малогабаритную версию ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Новую установку продемонстрировал стрелок-зенитчик Александр в репортаже Армия-TV, показав ее высокую маневренность на базе автомобиля HMMWV (Humvee).

Система Dual Mount Stinger, оснащенная двумя ракетами, была приварена к кузову HMMWV, что значительно повысило ее мобильность и скорость развертывания. В отличие от стандартной конструкции Avenger, украинская версия, хоть и лишена сложной прицельной системы и увеличенного боекомплекта, сохраняет ключевые преимущества по скорости и маневренности. Иными словами в ходе адаптации киевские инженеры устранили ряд недостатков исходной системы, связанных с ее массивностью и сложностью развертывания.

Причины адаптации комплекса

Военнослужащий пояснил, что установки Dual Mount и ракеты к ним были переданы еще в начале войны. В реальных боевых условиях они были непрактичными — установка размещалась в трех контейнерах по 100 кг и оказалась тяжеловесной и неудобной в переноске. Более того, радиус удаленности от автомобиля был ограничен 50 метрами из-за кабеля питания, а разворачивание системы занимало до 15 минут, делая бойцов ПВО легкой мишенью.

Теперь же комплекс приобрел важнейшую характеристику для подобных систем в текущих реалиях — мобильность, а также время развертывания, которое теперь составляет всего три минуты.

Военнослужащий Александр также отметил, что благодаря этой мобильной конструкции удалось уничтожить два Су-25, два Ка-52, около пяти беспилотников "Орлан-10" и барражирующих боеприпасов. Однако высокая стоимость ракет к Stinger — а это около 780 тысяч евро за единицу, делает каждую операцию предельно ответственной, поэтому ракеты бойцы должны применять молниеносно точно и экономно.

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