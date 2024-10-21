Украинские военные показали новейший российский ПЗРК "Верба": обзор оружия (фото)

На опубликованных фото запечатлены элементы комплекса, включая различные детали ракеты 9М336. Основное ее отличие — использование многоспектрального оптического искателя, который значительно повышает точность поражения целей в условиях сложных помех.

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Украинские войска захватили один из самых современных российских переносных комплексов ПВО — 9К333 "Верба" и опубликовали серию фото этого оружия, которое было произведено в 2020 году. Как сообщили 20 октября в Defence Blog, это значимое событие для Сил обороны, поскольку новейший ПЗРК обладает рядом любопытных технологических решений.

В материале говорится, что зенитно-ракетный комплекс 9К333 "Верба" известный по классификации НАТО как SA-25, является одним из самых современных средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении российских сухопутных войск.

ПЗРК представляет собой новое поколение переносных зенитных систем, пришедших на смену комплексу "Игла". Основное отличие нового оружия заключается в использовании многоспектрального оптического искателя, что значительно повышает точность поражения целей в условиях сложных помех.

Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1 Элементы российского ПЗРК "Верба". Фото 1

Искатель ракеты 9М336 работает в трех спектрах: ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом. Это делает ракету более устойчивой к различным средствам противодействия, включая осветительные ракеты и инфракрасные ловушки, что увеличивает шансы на поражение низколетящих целей, таких как самолеты, вертолеты и даже крылатые ракеты.

Одной из ключевых характеристик системы является ее способность эффективно работать в условиях, насыщенных средствами инфракрасного противодействия. Это дает ПЗРК существенные преимущества по сравнению с предыдущими системами ПВО, такими как "Игла".

Краткое описание ПЗРК "Верба". Фото из российских источников

Согласно данным Минобороны РФ, "Верба" способна перехватывать летательные аппараты и малозаметные цели на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 км. В состав комплекса входят не только ракеты и пусковые устройства, но и средства распознавания "свой-чужой", модули разведки, управления и обнаружения воздушных целей.

Автоматизированная система управления (АСУ) "Вербы" может обнаруживать как одиночные, так и групповые воздушные цели, определяя их параметры и распределяя их между зенитными расчетами. Время развертывания комплекса составляет всего восемь секунд, что позволяет оперативно реагировать на появление угроз.

Захват ракеты 9М336, подводят итоги обозреватели, может предоставить украинским военным и союзникам ценную информацию о российских передовых технологиях ПВО. Особый интерес представляет головка самонаведения, которая способна отслеживать тепловые сигнатуры даже при наличии помех. А изучение этой технологии может помочь в разработке более эффективных средств защиты и противодействия российским зенитным системам.

Важно

В российских ПЗРК "Верба" нашли швейцарские компоненты, — СМИ (фото)

Напомним, в РФ представили свою новую разработку для противодействия БПЛА небольшого размера на базе ПЗРК "Верба". Особенность системы заключается в "высоком уровне автоматизации" и интеграции носимых антидроновых комплексов в качестве средств подавления.