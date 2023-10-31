В российских ПЗРК "Верба" нашли швейцарские компоненты, — СМИ (фото)

Журналисты обратили внимание на маркировку и предположили, что элементы ракеты имеют разные годы выпуска: платы изготовлены в 2014 году, а сама ракета — в 2020 году.

Related video

Швейцарские компоненты нашли в российских переносных зенитно-ракетных комплексах "Верба". Об этом сообщает "Мілітарний" со ссылкой на специалистов Сил обороны.

Преобразователь питания, который не был изготовлен в РФ, зафиксирован в оптической трехдиапазонной головке самонаведения ракеты 9М336. Он как будто принадлежит швейцарской компании Traco Power.

Важно

Десантники ВСУ показали, как прикрывают небо Украины из ПЗРК Stinger (видео)

Россияне заявили, что головка защищена от средств постановки лазерных помех, которые сейчас существуют и могут быть изготовлены в перспективе. Журналисты обратили внимание на маркировку. Они предположили, что элементы ракеты имеют разные годы выпуска: платы изготовлены в 2014 году, а сама ракета — в 2020 году.

В ракете, как говорится в сообщении, установлен твердотопливный двигатель 1976 года производства, который сняли со старого ПЗРК "Игла". На 9М336 устанавливается новый агрегат, по заявлениям самих россиян. Он якобы должен обеспечивать поражение целей на высоте не более 4,4 километра и на дальности около 6 километров.

Неотработанное топливо получило высокий уровень брезентности и фугасности. Оно используется как дополнительный поражающий элемент.

Издание сообщило, ПЗРК "Верба" — достаточно новая техника. Оружие приняли на вооружение российской армии в 2014 году. В состав комплекса входит автоматизированная система управления. Она, используя РЛС 1Л122, способна самостоятельно находить и определять цели. Функционал определяет параметры полета, а также распределять найденные цели между зенитчиками с учетом их расположения.

Напомним, 24 октября стало известно, что модифицированные польские ПЗРК Piorun прошли полигонные испытания. Во время тестирований были проверены перспективные системы управления и самонаведения комплексов.