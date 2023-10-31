У російських ПЗРК "Верба" знайшли швейцарські компоненти, – ЗМІ (фото)

Журналісти звернули увагу на маркування та припустили, що елементи ракети мають різні роки випуску: плати виготовлені у 2014 році, а сама ракета – у 2020 році.

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Швейцарські компоненти знайшли у російських переносних зенітно-ракетних комплексах "Верба". Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на фахівців Сил оборони.

Перетворювач живлення, який не був виготовлений у РФ, зафіксовано в оптичній трьохдіапазонній головці самонаведення ракети 9М336. Він наче належить швейцарській компанії Traco Power.

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Росіяни заявили, що головка захищена від засобів постановки лазерних перешкод, які нині існують та можуть бути виготовлені у перспективі. Журналісти звернули увагу на маркування. Вони припустили, що елементи ракети мають різні роки випуску: плати виготовлені у 2014 році, а сама ракета – у 2020 році.

У ракеті, як йдеться у повідомленні, встановлено твердопаливний двигун 1976 року виробництва, який зняли зі старого ПЗРК "Игла". На 9М336 встановлюється новий агрегат, за заявами самих росіян. Він нібито має забезпечувати ураження цілей на висоті не більше 4,4 кілометра та на дальності близько 6 кілометрів.

Невідпрацьоване паливо отримало високий рівень брезентності та фугасності. Воно використовується як додатковий уражаючий елемент.

Видання повідомило, ПЗРК "Верба" – досить нова техніка. Зброю прийняли на озброєння російської армії у 2014 році. До складу комплексу входить автоматизована система управління. Вона, використовуючи РЛС 1Л122, здатна самостійно знаходити і визначати цілі. Функціонал визначає параметри польоту, а також розподіляти знайдені цілі між зенітниками з урахуванням їхнього розташування.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що модифіковані польські ПЗРК Piorun пройшли полігонні випробування. Під час тестувань було перевірено перспективні системи управління і самонаведення комплексів.