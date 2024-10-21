Українські військові показали новітній російський ПЗРК "Верба": огляд зброї (фото)

На опублікованих фото зображені елементи комплексу, включно з різними деталями ракети 9М336. Основна її відмінність — використання багатоспектрального оптичного шукача, який значно підвищує точність ураження цілей в умовах складних перешкод.

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Українські війська захопили один із найсучасніших російських переносних комплексів ППО — 9К333 "Верба" — та опублікували серію фото цієї зброї, яку було вироблено 2020 року. Як повідомили 20 жовтня в Defence Blog, це значуща подія для Сил оборони, оскільки новітній ПЗРК має низку цікавих технологічних рішень.

У матеріалі йдеться про те, що зенітно-ракетний комплекс 9К333 "Верба", відомий за класифікацією НАТО як SA-25, є одним із найсучасніших засобів протиповітряної оборони, які перебувають на озброєнні російських сухопутних військ.

ПЗРК являє собою нове покоління переносних зенітних систем, що прийшли на зміну комплексу "Игла". Основна відмінність нової зброї полягає у використанні багатоспектрального оптичного шукача, що значно підвищує точність ураження цілей в умовах складних перешкод.

Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1 Елементи російського ПЗРК "Верба". Фото 1

Шукач ракети 9М336 працює в трьох спектрах: ультрафіолетовому, інфрачервоному і видимому. Це робить ракету стійкішою до різних засобів протидії, включно з освітлювальними ракетами та інфрачервоними пастками, що збільшує шанси на ураження цілей, що летять низько, як-от літаки, вертольоти та навіть крилаті ракети.

Однією з ключових характеристик системи є її здатність ефективно працювати в умовах, насичених засобами інфрачервоної протидії. Це дає ПЗРК суттєві переваги порівняно з попередніми системами ППО, як-от "Игла".

Короткий опис ПЗРК "Верба". Фото з російських джерел

Згідно з даними Міноборони РФ, "Верба" здатна перехоплювати літальні апарати та малопомітні цілі на висотах від 10 м до 4,5 км і на дальностях від 500 м до 6,5 км. До складу комплексу належать не тільки ракети й пускові пристрої, а й засоби розпізнавання "свій- чужий", модулі розвідки, управління і виявлення повітряних цілей.

Автоматизована система управління (АСУ) "Верби" може виявляти як поодинокі, так і групові повітряні цілі, визначаючи їхні параметри та розподіляючи їх між зенітними розрахунками. Час розгортання комплексу становить лише вісім секунд, що дає змогу оперативно реагувати на появу загроз.

Захоплення ракети 9М336, підбивають підсумки оглядачі, може надати українським військовим і союзникам цінну інформацію про російські передові технології ППО. Особливий інтерес представляє головка самонаведення, яка здатна відстежувати теплові сигнатури навіть за наявності перешкод. А вивчення цієї технології може допомогти в розробці більш ефективних засобів захисту і протидії російським зенітним системам.

Важливо

У російських ПЗРК "Верба" знайшли швейцарські компоненти, — ЗМІ (фото)

Нагадаємо, у РФ представили свою нову розробку для протидії БПЛА невеликого розміру на базі ПЗРК "Верба". Особливість системи полягає у "високому рівні автоматизації" та інтеграції переносних антидронових комплексів в якості засобів придушення.