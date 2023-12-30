"Милі пухнасті грудочки": біля антарктичної станції вилупились екзотичні пташенята (фото)
Українські вчені пояснили, що спостерігають за пташенятами не просто з цікавості. Насправді вони стежать за наслідками потепління клімату на планеті Земля.
Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилось на світ потомство крячків і мартинів. Пташенята вилупились за кілька днів до Нового року і тепер їх вигодовують батьки. Світлини з новонародженим потомство антарктичні дослідники опублікували на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.Важливо
Дослідники вказали, що саме на новий рік біля станції "Вернадського" починається сезон розмноження. Поруч живуть не лише пінгвіни, в яких нещодавно з'явились пташенята. За кілька кілометрів — скелястий острів Грото з висохлою трав'янистою рослинністю: саме там біолог Сергій Глотов знайшов виводок крячок та домініканських мартинів. На сторінці Facebook вчені розмістили світлини новонароджених та розповіли, чим вони цікаві.
"Лише погляньте на ці милі пухнасті грудочки", — написали вони.
Домініканські мартини відкладають по 2-3 яйця і будують гнізда або посеред пташиної колонії, або окремі.
Пташеня вкриті сіруватим пухом з темними плямками на голові і народжуються по черзі. Спочатку вони сидять у гнізді, потім гуляють на невеликій відстані від нього, ховаючись серед каміння. Дитинство пташеняти мартина триває місяць — цього часу вистачає, щоб вони відгодувались і вирости до дорослих розмірів.
Біля станції Глотов знайшов лише одне гніздо мартинів, ідеться у повідомленні.
Крячки на острові Грото гніздяться колонією. На скелях науковець нарахував 70 особин, у половини з яких вже є пташенята — по одному-двох на пару. Яйця цих птахів дуже маленькі — не більше волоського горіха, пояснили науковці.
Пташенята вкриті коричневим пухом, вкритим візерунком темних плям. Мають темні дзьоби, які в міру дорослішання почервоніють.
Поки пташенята ростуть, вони також тримаються біля гнізда. Час від часу вибираються з нього і вивчають навколишню територію.
У дописі наукового центру розповіли, навіщо науковцям шукати гнізда птахів. Як з'ясувалось, гнізда наносять на карту і потім відстежують, як змінюється чисельність птахів залежно від змін клімату.
Зазначимо, антарктичні дослідники зі станції "Академік Вернадський" публікують розповіді про те, як живеться в Антарктиді. Наприклад, у вересні 2023 року вони показали розваги пінгвінів: птахи спершу гуртуватись у зграю в 800 особин, а потім розбрелись окремими групками. У листопаді на честь візитерів полярники створили спеціальні шеврони. Птахів, зображених на шевроні, назвали "бойовими пінгвінами."