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"Милі пухнасті грудочки": біля антарктичної станції вилупились екзотичні пташенята (фото)

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Фото: Національний антарктичний науковий центр | Пташеня крячки, яке з'явилось біля антарктичної станції

Українські вчені пояснили, що спостерігають за пташенятами не просто з цікавості. Насправді вони стежать за наслідками потепління клімату на планеті Земля.

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Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилось на світ потомство крячків і мартинів. Пташенята вилупились за кілька днів до Нового року і тепер їх вигодовують батьки. Світлини з новонародженим потомство антарктичні дослідники опублікували на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

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Дослідники вказали, що саме на новий рік біля станції "Вернадського" починається сезон розмноження. Поруч живуть не лише пінгвіни, в яких нещодавно з'явились пташенята. За кілька кілометрів — скелястий острів Грото з висохлою трав'янистою рослинністю: саме там біолог Сергій Глотов знайшов виводок крячок та домініканських мартинів. На сторінці Facebook вчені розмістили світлини новонароджених та розповіли, чим вони цікаві.

"Лише погляньте на ці милі пухнасті грудочки", — написали вони.

Домініканські мартини відкладають по 2-3 яйця і будують гнізда або посеред пташиної колонії, або окремі.

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Пташеня мартина і ще два яйця у гнізді

Пташеня вкриті сіруватим пухом з темними плямками на голові і народжуються по черзі. Спочатку вони сидять у гнізді, потім гуляють на невеликій відстані від нього, ховаючись серед каміння. Дитинство пташеняти мартина триває місяць — цього часу вистачає, щоб вони відгодувались і вирости до дорослих розмірів.

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Пташеня мартина вкрите сіруватим пухом
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Пух пташеня мартина вкритий темними цятками

Біля станції Глотов знайшов лише одне гніздо мартинів, ідеться у повідомленні.

Крячки на острові Грото гніздяться колонією. На скелях науковець нарахував 70 особин, у половини з яких вже є пташенята — по одному-двох на пару. Яйця цих птахів дуже маленькі — не більше волоського горіха, пояснили науковці.

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Крячки в Антарктиді біля станції Вернадського

Пташенята вкриті коричневим пухом, вкритим візерунком темних плям. Мають темні дзьоби, які в міру дорослішання почервоніють.

Пташенята, антарктида, крячка Fullscreen
Двоє пташенят крячки в Антарктиді
Пташеня, антарктида, крячка Fullscreen
Як виглядає пташеня крячки
Пташеня, антарктида, крячка Fullscreen
Пташеня крячки має сввітло-коричневий пух
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Поки пташенята ростуть, вони також тримаються біля гнізда. Час від часу вибираються з нього і вивчають навколишню територію.

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Гніздо крячки в скелях в Антарктиді

У дописі наукового центру розповіли, навіщо науковцям шукати гнізда птахів. Як з'ясувалось, гнізда наносять на карту і потім відстежують, як змінюється чисельність птахів залежно від змін клімату.

Зазначимо, антарктичні дослідники зі станції "Академік Вернадський" публікують розповіді про те, як живеться в Антарктиді. Наприклад, у вересні 2023 року вони показали розваги пінгвінів: птахи спершу гуртуватись у зграю в 800 особин, а потім розбрелись окремими групками. У листопаді на честь візитерів полярники створили спеціальні шеврони. Птахів, зображених на шевроні, назвали "бойовими пінгвінами."