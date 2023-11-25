"Мрія про Антарктиду": українські полярники випустили шеврон з бойовими пінгвінами (фото)

Шеврон продається в парі з шопером і коштує 1 000 гривень. 500 гривень з цієї суми йде на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ.

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Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) разом із брендом Яверета створили оригінальний шеврон "Мрія про Антарктиду", який несе в собі красу крижаного континенту, зігріту традиційним українським килимом. Про це 24 листопада повідомив Національний антарктичний науковий центр, який забезпечує роботу українських полярників на антарктичній станції "Академік Вернадський".

"Зустрічайте нашу нову колаборацію, яка допомагатиме "бойовим пінгвінам", — йдеться у повідомленні.

На шевроні зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисленнішими сусідами українських полярників. У дизайні використані геометричні візерунки: ромби, взяті з домашнього килима, та смужка різноманітних фігур з подільського килима, але в кольорах півдня планети.

Шеврон продається в парі з шопером і коштує 1 000 гривень. Половина з цієї суми йде на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ.

Цими вихідними є можливість виграти антарктичний комплект: шеврон "Мрія про Антарктиду", книгу "Мрія про Антарктиду" Маркіяна Прохаська з підписом автора та шопер для носіння вашої мрії.

У повідомленні зазначається, що переможця розіграшу оберуть 28 листопада.

Станція "Академік Вернадський"

Академік Вернадський — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиці.

Станція була заснована в 1947 році як британська станція "Фарадей". У 1954 році її перенесли на острів Галіндез. У лютому 1996 року була передана Британією Україні та перейменована на честь українського вченого, академіка та першого президента НАН України Володимира Вернадського. Україна під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Нагадаємо, 8 жовтня українські полярники показали фото новонароджених тюленят. Українські полярники зазначили, що з п'яти маленьких тюленів Ведделла двоє самців і самиця. А стать ще двох вони поки що не визначили.