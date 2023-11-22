До 20 годин світлового дня: українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці (фото)

Наразі на Південному полюсі триває пізня весна, тож тривалість світлового дня лише збільшуватиметься. Напередодні Нового року він триватиме понад 22 години.

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В Антарктиці зараз розпочався сезон "білих ночей" і світловий день може тривати практично 20 годин. У Національному антарктичному науковому центрі показали, який вигляд має цей процес у районі станції "Академік Вернадський".

Річ у тім, що в цій частині земної кулі почалася пізня весна. Відповідно, світловий день триває дуже довго. Полярники відзначають, що сонце вийшло приблизно о 03:18, а зайде тільки о 22:50. 19 годин 32 хвилини загалом і тривалість світлового дня тільки продовжує зростати.

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"Найдовший день на "Вернадському" буде 21 грудня — у Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він триватиме 22 години 24 хвилини і 42 секунди. А замість ночі протягом 1,5 години будуть просто сутінки", — йдеться в повідомленні.

Полярники показали, який вигляд мають "білі ночі" в районі Антарктики Фото: Національний антарктичний науковий центр Полярники показали, який вигляд мають "білі ночі" в районі Антарктики Фото: Національний антарктичний науковий центр

Примітно, що це не рекорд. Станція "Академік Вернадський" розташована трохи південніше Полярного кола. Для порівняння, на Південному полюсі день може тривати 184 дні і сонце навіть не заходитиме за горизонт.

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У нічний час доби співробітникам станції доводиться закривати штори на вікнах, а Новий рік вони зустрічають за світлового дня. Також у цей час додається робота для метеорологів. За допомогою спеціального обладнання вони вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері.

"Завдяки цьому дослідники з'ясовують, як змінюється кількість зважених часток в атмосфері за день, тиждень, місяць. Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату. На основі таких вимірювань потім створюють кліматичні моделі не тільки для полярних регіонів, а й для всієї Землі", — ідеться в повідомленні.

Полярники показали, який вигляд мають "білі ночі" в районі Антарктики Фото: Національний антарктичний науковий центр Полярники показали, який вигляд мають "білі ночі" в районі Антарктики Фото: Національний антарктичний науковий центр

18 листопада повідомлялося, що дівчина розповіла, як живе в Антарктиді. Мішель Ендо з Сан-Франциско переїхала на Південний полюс, щоб працювати "менеджером із гостинності" на станції Амундсен-Скотт. Вона поділилася, що в цій ділянці земної кулі дуже холодно і темрява триває безперервно шість місяців.