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До 20 часов светового дня: украинские полярники показали "белые ночи" в Антарктике (фото)

Антарктика, Белые ночи, полярники, станция Академик Вернадский
Фото: Національний антарктичний науковий центр | Полярники показали, как выглядят "белые ночи" в районе Антарктики

Сейчас на Южном полюсе продолжается поздняя весна, поэтому длительность светового дня будет лишь увеличиваться. Накануне Нового года он продлится более 22-х часов.

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В Антарктике сейчас начался сезон "белых ночей" и световой день может длиться практически 20 часов. В Национальном антарктическом научном центре показали, как выглядит этот процесс в районе станции "Академик Вернадский".

Дело в том, что в этой части земного шара началась поздняя весна. Соотвественно, световой день длится очень долго. Полярники отмечают, что солнце вышло примерно в 03:18, а зайдет только в 22:50. 19 часов 32 минуты в обшей сложности и длительность светового дня только продолжает расти.

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"Самый длинный день на "Вернадском" будет 21 декабря — в Южном полушарии это день летнего солнцестояния. Он продлится 22 часа 24 минуты и 42 секунды. А вместо ночи в течение 1,5 часа будут просто сумерки", — говорится в сообщении.

Антарктика, Белые ночи, полярники, станция Академика Вернадского Fullscreen
Полярники показали, как выглядят "белые ночи" в районе Антарктики
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Антарктика, Белые ночи, полярники, станция Академика Вернадского Fullscreen
Полярники показали, как выглядят "белые ночи" в районе Антарктики
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Примечательно, что это не рекорд. Станция "Академик Вернадский" находится немного южнее Полярного круга. Для сравнения, на Южном полюсе день может длиться 184 дня и солнце даже не будет заходить за горизонт.

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В ночное время суток сотрудникам станции приходится закрывать шторы на окнах, а Новый год они встречают при световом днем. Также в это время прибавляется работа для метеорологов. При помощи специального оборудования они измеряют концентрацию аэрозолей в атмосфере.

"Благодаря этому исследователи выясняют, как меняется количество взвешенных частиц в атмосфере за день, неделю, месяц. Это важно, ведь такие вроде бы маленькие аэрозоли играют огромную роль в формировании погоды и климата. На основе таких измерений затем создаются климатические модели не только для полярных регионов, но и для всей Земли", — говорится в сообщении.

Антарктика, Белые ночи, полярники, станция Академика Вернадского Fullscreen
Полярники показали, как выглядят "белые ночи" в районе Антарктики
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Антарктика, Белые ночи, полярники, станция Академика Вернадского Fullscreen
Полярники показали, как выглядят "белые ночи" в районе Антарктики
Фото: Національний антарктичний науковий центр

18 ноября сообщалось, что девушка рассказала, как живет в Антарктиде. Мишель Эндо из Сан-Франциско переехала на Южный полюс, чтобы работать "менеджером по гостеприимству" на станции Амундсен-Скотт. Она поделилась, что в этом участке земного шара очень холодно и тьма длится беспрерывно шесть месяцев.