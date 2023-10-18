Очень холодно и шесть месяцев тьмы: девушка рассказала, как живет в Антарктиде

Мишель Эндо из Сан-Франциско переехала на Южный полюс, чтобы работать "менеджером по гостеприимству" на станции Амундсен-Скотт.

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Люди иногда живут в совершенно неожиданных и безумно интересных местах, как например средневековая башня лондонского Тауэра, или одно из самых холодных мест на Земле – Южный полюс, где температура может достигать -50°C. Мишель Эндо уже год живет в Антарктиде, куда она переехала, чтобы работать "менеджером по гостеприимству" на станции Амундсен-Скотт. И о своей жизни она откровенно рассказывает в соцсетях, пишет Daily Mail.

32-летняя Мишель Эндо рассказала о том, на что на самом деле похожа жизнь в одном из самых холодных регионов мира.

И хотя жизнь в самой южной части мира, безусловно, имеет некоторые преимущества – например, возможность увидеть потрясающее южное полярное сияние и принять участие в серии приключений, которые случаются раз в жизни, – здесь также есть изрядная доля недостатков.

Полярное сияние

Мишель подробно задокументировала этот опыт в своем аккаунте в Instagram — и она была предельно честна в отношении взлетов и падений, которые возникают, когда она называет Южный полюс своим домом.

В одном из видео Мишель объяснила, что аэропорт "закрывается на зиму" 15 февраля, а это означает, что "никто не может войти или выйти", пока он снова не откроется 28 октября.

Это означает, что она застряла с 42 другими работниками, которые также живут на станции, в течение последних пяти месяцев, и она признала, что находиться рядом с одними и теми же людьми так долго было нелегко.

Кроме того, они редко выходят на улицу из-за мучительно холодной погоды, которая только усугубляется нехваткой солнечного света.

"Люди по-разному переносят изоляцию. Некоторые люди исчезают в своих комнатах, и вы их почти не увидите. Что касается меня, мое терпение быстро иссякло. Мне нравятся большинство из 42 других людей, с которыми я общаюсь, но на данный момент я больше не могу контролировать закатывание глаз", — пояснила Мишель.

Мишель добавила, что в течение шести месяцев в году в Антарктиде 24 часа в сутки абсолютно темно, и унылые условия могут на самом деле вызвать расстройство, известное как "синдром зимовки".

Полярная ночь стала серьезным испытанием

"Это совокупность поведенческих нарушений. Сюда входят депрессия, рассеянность, забывчивость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания", — рассказала она.

Мишель часто делится в своем Instagram видеороликами типа "день из жизни", на которых видно, как она участвует в различных заданиях на станции.

В другом видео, опубликованном в ее Instagram, Мишель запечатлела "первый проблеск солнца", который она увидела после долгих шести месяцев "тьмы", и призналась, что это было невероятно волнующе.

Она отметила, что хоть и знала, что ее ждет, но эмоционально подготовится к такому опыту невозможно.

Рассказывая о времени, проведенном на станции, Мишель объяснила, что у нее всегда была страсть к путешествиям.

Она совершает одиночные путешествия по всему миру с 2013 года, когда запустила собственный блог о путешествиях под названием Wander Eat Write.

В своих путешествиях она посетила шесть континентов из семи, и она твердо решила как-нибудь добраться до последнего – Антарктиды.

Прошлой осенью, она получила работу на станции в рамках Антарктической программы США Национального научного фонда.

"Мы живем в общежитиях, встроенных в станцию. На станции круглогодично реализуется несколько научных проектов по астрономии, климатологии и гляциологии", — пояснила она.

"Вспомогательный персонал, такой как я, здесь, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех объектов и операций. Питание и жилье предоставляются в рамках программы, поскольку здесь нет ни квартир, ни продуктовых магазинов, ни ресторанов, только аэропорт", — по словам Мишель, в ее обязанности входит присматривать за столовой: обеспечивать чистоту и бесперебойную поставку продуктов и напитков.

Мишель Эндо из Сан-Франциско год прожила на Южном полюсе

Также она управляет маленьким ларьком, почтовым отделением и следит за графиком уборки.

Ей также было поручено "подготовить номера к летнему прибытию" персонала.

В ларьке продаются сувениры, одежда, напитки и аптечные товары. По словам Мишель, каждую неделю есть день, когда живущим на станции разрешается купить определенное количество алкогольных напитков.

В конце концов, Мишель назвала время проведенное на станции, сложным, но замечательным опытом.

Но по ее словам она соскучилась за животными, птицами и возможности дышать. На Южном полюсе это сложно, так как он находится высоко над уровнем моря.

Полярное сияние над станцией

"Жизнь в Антарктиде часто сложна, монотонна и тут всегда холодно. Так зачем сюда приезжать? Менее 2000 человек когда-либо проводили зиму на Южном полюсе. А по состоянию на этот год здесь перезимовала всего 261 женщина. И тут есть полярные сияния!", — сейчас, когда ее годичный контракт приближается к концу, Мишель призналась, что, хотя она и благодарна за эту возможность, она с нетерпением ждет более теплой погоды.

"Когда мое время здесь закончится, я обязательно поеду в теплые края, где есть животные и свежие продукты", — пошутила девушка.

Напомним, ранее украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показывали фото новорожденных тюленят, которые родились у станции.