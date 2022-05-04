Британка рассказала, как живется в тысячелетней башне Лондонского Тауэра

Меган Коулсон живет в музее, потому что ее отец является одним из бифитеров – дворцовых стражей

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В TikTok стали вирусными фото молодой британки по имени Меган Коулсон. И все потому что она рассказала о том, где живет: в тысячелетней башне Лондонского Тауэра. Тауэр является, пожалуй, самой известной достопримечательностью столицы Великобритании, главным образом из-за своей мрачной истории, а еще из-за того, что именно тут хранятся драгоценности Британской империи. Об этом пишет Insider.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Меган Клоусон живет в легендарном лондонском Тауэре, потому что ее отец — бифитер, или дворцовый страж. Они охраняют Тауэр, заботятся о знаменитых воронах и водят экскурсии. А еще они знамениты благодаря своим тюдоровским камзолам. Всего их в Тауэре – 32. И все они проживают на территории замка.

[ + – ] Меган со своим отцом - бифитером Тауэра Фото: Соцсети

Впрочем, стать дворцовым стражем нелегко. Для этого нужно иметь большой опыт военной службы. Так, отец Меган, Крис, отслужил 30 лет в RAF (Королевских ВВС).

"Жить в лондонском Тауэре — огромная привилегия, но она сопряжена с некоторыми странными неудобствами", — рассказывает Меган. Так, пиццу можно заказать только к воротам и до них придется идти полмили.

"Я не могу указать свой собственный адрес, потому что, если водитель службы доставки попытается добраться туда, он окажется лицом к лицу с целым отрядом вооруженной охраны", — рассказывает Меган. Так что теперь она заказывает доставку на адрес кофейни Starbucks, которая расположена напротив Тауэра.

[ + – ] Жизнь в Лондонском Тауэре

По ее словам жизнь в Тауэре вполне современная, если не обращать внимание на тот факт, что башне, где они живут с семьей, около тысячи лет и в ней очень крутые лестницы.

"Это прекрасная деревня, где живут бифитеры и их семьи, тут можно пойти в паб, или выгулять собаку, а главная трудность заключается в том, как развесить свое белье на просушку, чтоб этого не видели тысячи туристов", — иронизирует Меган. Также ей приходится прикрывать окошко в своей спальне, так как напротив находится обзорная площадка, популярная у туристов.

[ + – ] Меган Коулсон - обитательница Лондонского Тауэра Фото: Соцсети [ + – ] Один из знаменитых воронов Тауэра Фото: Соцсети

В Тауэре Меган проживает с 2020 года. В будущем она хочет стать актрисой и пробует себя в писательском деле, но сейчас туристы зачастую принимают ее за очередной экспонат замка из-за яркой внешности и длинных рыжих волос.

Меган рассказывает, что ее часто сравнивают с Меридой из мультфильма "Храбрая сердцем", или с Сансой Старк из "Игры престолов".

Она рассказала, что в Тауэре существует паб, в который могут попасть только бифитеры и члоены их семей. В The Keys можно попасть только по приглашению одного из них.

"Единственный способ получить пинту пива в этих стенах — получить официальное приглашение от йомена-надзирателя. Даже премьер-министру не дадут пройти к воротам без официального приглашения от бифитера", — рассказала девушка. Впрочем, Меган не единственный TikTokер, живущий в Тауэре. Ранее о своей жизни в историческом замке рассказывал комик Том Хоутон.