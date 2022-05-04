Британка розповіла, як живеться у тисячолітній вежі Лондонського Тауера

Меган Коулсон живе в музеї, тому що її батько є одним із біфітерів — палацових вартових.

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У TikTok стали вірусними фото молодої британки на ім'я Меган Коулсон. І все тому, що вона розповіла про те, де живе: у тисячолітній вежі Лондонського Тауера. Тауер є, мабуть, найвідомішою пам'яткою столиці Великобританії, передусім через свою похмуру історію, а ще через те, що саме тут зберігаються коштовності Британської імперії. Про це пише Insider.

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Меган Клоусон живе у легендарному лондонському Тауері, бо її батько — біфітер, або палацовий вартовий. Вони охороняють Тауер, дбають про знаменитих воронів і водять екскурсії. А ще вони відомі завдяки своїм тюдорівським камзолам. Усього їх у Тауері — 32. І всі вони мешкають на території замку.

[ + – ] Меган зі своїм батьком — біфітером Тауера Фото: Соцсети

Утім, стати палацовим вартовим нелегко. Для цього потрібно мати великий досвід воєнної служби. Так, батько Меган, Кріс, відслужив 30 років у RAF (Королівських ВПС).

"Жити в лондонському Тауері — величезний привілей, але він пов'язаний з деякими дивними незручностями", — розповідає Меган. Так, піцу можна замовити лише до воріт і до них доведеться йти півмилі.

"Я не можу вказати свою власну адресу, тому що, якщо водій служби доставки спробує дістатися туди, він опиниться віч-на-віч із цілим загоном озброєної охорони", — розповідає Меган. Отже, тепер вона замовляє доставку на адресу кав'ярні Starbucks, яка розташована навпроти Тауера.

[ + – ] Життя у Лондонському Тауері

За її словами життя в Тауері цілком сучасне, якщо не зважати на той факт, що вежі, де вони живуть із сім'єю, майже тисячу років і в ній дуже круті сходи.

"Це прекрасне село, де живуть біфітери та їхні сім'ї, тут можна піти в паб, або вигуляти собаку, а головні труднощі полягають у тому, як розвісити свою білизну на просушування, щоб цього не бачили тисячі туристів", — іронізує Меган. Також їй доводиться прикривати віконце у своїй спальні, тому що навпроти знаходиться оглядовий майданчик, популярний у туристів.

[ + – ] Меган Коулсон — мешканка Лондонського Тауера Фото: Соцсети [ + – ] Один із знаменитих воронів Тауера Фото: Соцсети

У Тауері Меган мешкає з 2020 року. У майбутньому вона хоче стати акторкою і пробує себе в письменницькій справі, але зараз туристи найчастіше сприймають її за черговий експонат замку через яскраву зовнішність і довге руде волосся.

Меган розповідає, що її часто порівнюють із Мерідою з мультфільму "Хоробра серцем", або з Сансою Старк з "Ігри престолів".

Вона розповіла, що в Тауері існує паб, в який можуть потрапити тільки біфітери і члени їхніх сімей. У The Keys можна потрапити тільки на запрошення одного з них.

"Єдиний спосіб отримати пінту пива у цих стінах — отримати офіційне запрошення від йомена-наглядача. Навіть прем'єр-міністру не дадуть пройти до воріт без офіційного запрошення від біфітера", — розповіла дівчина. Утім, Меган не єдиний TikTokер, який живе в Тауері. Раніше про своє життя в історичному замку розповідав комік Том Хоутон.