Уже пятеро: украинские полярники показали фото новорожденных тюленят

По соседству с антарктической станцией "Академик Вернадский" продолжают рождаться тюленята и украинские полярники показали милые фото новорожденных.

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В окрестностях украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родилось уже пять маленьких тюленят. Пока полярники насчитали пять новорожденных и опубликовали их фото в соцсетях.

Украинские полярники отметили, что из пяти маленьких тюленей Ведделла два самца и самочка. А пол еще двоих они пока не определили.

Тюленята вместе с матерями находятся на соседнем острове Винтер.

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На станции "Академик Вернадский" полярники роют окопы, "спасаясь" от пингвинов (фото, видео)

Ученые отметили, что взрослые самцы уже начинают завлекать самок: собираются под водой у лунок и постоянно "поют", чтобы привлечь их внимание.

"Дело в том, что самки Ведделла могут забеременеть уже на второй месяц после родов, так что самцы не теряют время зря. Правда, в таком случае оплодотворенная яйцеклетка не развивается в течение еще двух месяцев, чтобы организм самки восстановился перед новой беременностью", — пояснил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко.

Он отметил, что беременность у самок тюленей Ведделла длится 10 месяцев. Каждая из них приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, но на питательном молоке быстро растут и взрослыми достигают 400 кг.

Тюлененок, рожденный у станции "Академик Вернадский" Фото: Національний антарктичний науковий центр

Мать вскармливает малыша в течение 7 недель. Когда кормление заканчивается, молодые тюлени отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – около 20 лет.

В Национальном антарктическом научном центре напомнили, что в сентябре выбрали имя для первого рожденного у станции тюлененка – малыша назвали Анвер.

Тюлененок, рожденный у станции "Академик Вернадский"

Ранее украинские полярники рассказывали, что когда-то на станции, когда она принадлежала Великобритании, жили коты и собака. Но это было возможно, пока международное сообщество не приняло Мадридский протокол. Именно последний документ, принятый 4 октября 1991 года, ввел строгие ограничения деятельности людей в Антарктике для охраны уникальной природы этого региона.

На континент категорически запрещено завозить неместную флору и фауну.

Можно завозить тушки и растения для еды и опытов, но они должны храниться под строгим контролем и должным образом утилизироваться.

Через постороннюю флору и фауну местным животным и растениям могут передаться посторонние бактерии. Они могут привести к болезням и уничтожению целых популяций. Например, в Северном полушарии некоторые популяции китообразных страдают от токсоплазмоза кошек. Следовательно, привычные нам микроорганизмы могут быть ядовитыми для дикой природы Антарктики.

Согласно этому же протоколу нельзя кормить, касаться или брать в руки птиц и тюленей. Нельзя приближаться к ним настолько близко, чтобы они беспокоились и меняли свое поведение. Так что все фото тюленей и пингвинов наши полярники делают издалека.