На станции "Академик Вернадский" полярники роют окопы, "спасаясь" от пингвинов (фото, видео)

По словам украинских сотрудников Национального антарктического научного центра, субантарктические пингвины, которые появились на свет в первые дни декабря, уже достаточно подросли и сейчас проходят период оперения.

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В районе антарктической станции "Академик Вернадский" настолько выросла популяция пингвинов, что полярникам приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли "взять станцию в окружение". Об этом сообщил сисадмин 27-й Украинской антарктической экспедиции Владимир Хомко. Пост опубликован на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Отмечается, что, судя по всему, это шуточная публикация, и полярники на самом деле не собираются обороняться от нашествия. Но все же ров для чего-то выкопали.

К тому же, на днях полярники из антарктического центра сообщили, что субантарктические пингвины, которые появились на свет в первые дни декабря, уже достаточно подросли.

[ + – ] Пингвины на станции "Академика Вернадского" [ + – ] Пингвины на станции "Академика Вернадского" [ + – ] Пингвины на станции "Академика Вернадского"

Сейчас животные проходят период оперения.

"Сейчас им около месяца. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", — говорится в публикации.

Сейчас птенцы еще остаются в гнезде. Взрослые пингвины по очереди кормят детенышей выловленным в океане крилем из своих клювов.

Напомним, что жительницы Англии спасли дельфина, который выбросился на берег Ла-Манша. Вначале женщины приняли дельфина за акулу. Они держать его возле хвоста, опасаясь укусов.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам экологов, из-за войны в Черном море погибло порядка 50 тысяч дельфинов. Мертвых животных находят у побережья Одесской области, в Крыму, а также в Болгарии, Турции и Румынии.