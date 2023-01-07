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Технологии и наука

На станции "Академик Вернадский" полярники роют окопы, "спасаясь" от пингвинов (фото, видео)

Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Фото: Facebook | Пингвины на станции "Академика Вернадского"

По словам украинских сотрудников Национального антарктического научного центра, субантарктические пингвины, которые появились на свет в первые дни декабря, уже достаточно подросли и сейчас проходят период оперения.

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В районе антарктической станции "Академик Вернадский" настолько выросла популяция пингвинов, что полярникам приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли "взять станцию в окружение". Об этом сообщил сисадмин 27-й Украинской антарктической экспедиции Владимир Хомко. Пост опубликован на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Отмечается, что, судя по всему, это шуточная публикация, и полярники на самом деле не собираются обороняться от нашествия. Но все же ров для чего-то выкопали.

К тому же, на днях полярники из антарктического центра сообщили, что субантарктические пингвины, которые появились на свет в первые дни декабря, уже достаточно подросли.

Пингвины на станции "Академика Вернадского" Fullscreen
Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Пингвины на станции "Академика Вернадского" Fullscreen
Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Пингвины на станции "Академика Вернадского" Fullscreen
Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Пингвины на станции "Академика Вернадского"
Пингвины на станции "Академика Вернадского"

Сейчас животные проходят период оперения.

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"Сейчас им около месяца. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", — говорится в публикации.

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Сейчас птенцы еще остаются в гнезде. Взрослые пингвины по очереди кормят детенышей выловленным в океане крилем из своих клювов.

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Напомним, что жительницы Англии спасли дельфина, который выбросился на берег Ла-Манша. Вначале женщины приняли дельфина за акулу. Они держать его возле хвоста, опасаясь укусов.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам экологов, из-за войны в Черном море погибло порядка 50 тысяч дельфинов. Мертвых животных находят у побережья Одесской области, в Крыму, а также в Болгарии, Турции и Румынии.