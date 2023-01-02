В Англии женщины спасли дельфина, выбросившегося на берег Ла-Манша (фото)

Поначалу женщины решили, что это акула. Они пытались держать его у хвоста, опасаясь укусов. К тому же, животное оказалось достаточно тяжелым.

Related video

Трем жительницам Великобритании, несмотря сложное течение и ледяные воды Ла-Манша, удалось спасли дельфина, который застрял на мели. Об этом сообщает The Daily Mail.

На пляже в районе графства Восточный Суссекс женщины заметили стаю чаек, круживших над берегом, после чего увидели, что дельфин оказался в ловушке между камней.

Три женщины потратили примерно 20 минут, чтобы в условиях встречного течения освободить морское млекопитающее. В конечном итоге им это удалось.

[ + – ] Дельфин на берегу

Эми Уокер, Кэрри Уорриор и Сара Гейл рассказали, что знали о советах не приближаться к выбросившимся на берег морским животным, они пытались погуглить, что нужно делать в таких случаях, но сигнала не было, поэтому решили действовать.

[ + – ] Дельфин на берегу

Поначалу они решили, что это акула. Пытались держать его у хвоста, опасаясь укусов, и, к тому же, животное оказалось достаточно тяжелым.

[ + – ] Дельфин на берегу

"Начался прилив, мы сбивались с ног, приходилось поддерживать друг друга, мы также старались не навредить дельфину. Я говорила ему, что с ним все будет в порядке", — пояснила одна из женщин.

В дальнейшем дельфин беспрепятственно уплыл в направлении от берега.

Напомним, что исследователи сделали неожиданное открытие, когда в Тихом океане обнаружили новый подвид дельфинов. Открытая разновидность морских млекопитающих все еще развивается.

Ранее Фокус сообщал, что дельфины страдают болезнью Альцгеймера. По мнению ученых, они могут забыть дорогу и погибнуть. Этим заболеванием, возможно, и объясняется то, что китообразные выбрасываются на берег.