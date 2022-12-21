Неожиданное открытие. В Тихом океане найден новый подвид дельфинов, который все еще развивается

Исследования показывают, что один из наиболее изученных морских млекопитающих видов в мире не так уж прост.

Related video

Дельфин-афалина считается одним из наиболее изученных морских млекопитающих в мире. Однако в последние несколько десятилетий ученые обнаружили нечто странное — генетические исследования предполагают, что это все не один вид, а различные линии, которые, к слову, все еще находятся в стадии развития, пишет Science Alert.

Группа исследователей из Университета Майами пришла к выводу, что животных, которые исторически считались одним видом дельфинов в Тихом океане — Tursiops truncatus, необходимо разделить на несколько отдельных подвидов. Причиной послужили наблюдения за млекопитающими — в результате исследователи заметили, что в прибрежных водах восточной тропической части Тихого океана (между нижней Калифорнией и Галапагосскими островами) обитают афалины (ETP) с заметно меньшими черепами и телами в сравнении с дельфинами, обитающими у берегов южной Калифорнии или Японии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи считают, что этих доказательств вполне достаточно, чтобы в конечном счете рассматривать дельфинов ETP следует как отдельный подвид. Авторы исследования полагают, что эти морские афалины все еще находятся в стадии эволюционного развития, движущей силой которого являются условия окружающей среды.

Любопытно, что афалины обитают в разных уголках мира. Однако то, как группы этих млекопитающих адаптируются к определенным местам обитания недалеко от побережья, по видимому, привело к невероятным физиологическим и биологическим разнообразиям. Например, ученые полагают, что дельфины, живущие, дальше от береговой линии, эволюционировали позже, чем их родственники, которые обитают ближе к побережью.

В результате ученые пришли к выводу, что в мире существует множество подвидов афалин, которые все еще остаются не идентифицированными. Единственными двумя официально выделенными видами на сегодня являются черноморские афалины (T. ponticus) и афалина Лахилла (T. Gephyreus).

Исследователи полагают, что восточная часть Тихого океана из-за своего разнообразного водного ландшафта способствовала образованию разных линий развития дельфинов-афалинов — в результате млекопитающие отдалились друг от друга физиологически и генетически.

Афалины ETP живут в более глубоких водах дальше от побережья Южной Америки. Ученые проанализировали собранные в этой местности черепа и пришли к выводу, что дельфины ETP на самом деле являются уникальными. Во-первых, это один из самых маленьких видов афалин из когда-либо идентифицированных. Ученые полагают, что их небольшой размер обусловлен рационом млекопитающих и температурой воды, в которой они обитают.

Известно, что афалины ETP, как правило, питаются кальмарами и мелкой рыбой, несмотря на то, что живут вдали от берега в более глубоких водах. Исследователи полагают, что небольшой размер тела позволяет этим дельфинам лучше отводить тепло.

Исследователи продолжают изучать афалинов и надеются, что им удастся обнаружить больше подвидов южнее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид динозавров: с шипами, клювом и размером с кошку.