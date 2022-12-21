Несподіване відкриття. У Тихому океані знайдено новий підвид дельфінів, який все ще розвивається

Дослідження показують, що один з найдослідженіших морських ссавців у світі не такий вже й простий.

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Дельфін афаліна вважається одним з найдослідженіших морських ссавців у світі. Однак останні кілька десятиліть вчені виявили щось дивне — генетичні дослідження припускають, що це все не один вид, а різні лінії, які, до речі, все ще перебувають у стадії розвитку, пише Science Alert.

Група дослідників з Університету Маямі дійшла висновку, що тварин, які історично вважалися одним видом дельфінів у Тихому океані — Тursiops truncatus — необхідно розділити на кілька окремих підвидів. Причиною послужили спостереження за ссавцями — в результаті дослідники помітили, що в прибережних водах східної тропічної частини Тихого океану (між нижньою Каліфорнією і Галапагоськими островами) живуть афаліни (ETP) з помітно меншими черепами і тілами в порівнянні з дельфінами, які мешкають біля берегів Японії.

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Дослідники вважають, що цих доказів цілком достатньо, щоб зрештою розглядати дельфінів ETP слід як окремий підвид. Автори дослідження вважають, що це морські афаліни досі перебувають у стадії еволюційного розвитку, рушійною силою якого є умови довкілля.

Цікаво, що афаліни мешкають у різних куточках світу. Однак те, як групи цих ссавців адаптуються до певних місць проживання недалеко від узбережжя, мабуть, призвело до неймовірних фізіологічних та біологічних різноманітностей. Наприклад, вчені вважають, що дельфіни, що живуть далі від берегової лінії, еволюціонували пізніше, ніж їхні родичі, які мешкають ближче до узбережжя.

У результаті вчені дійшли висновку, що у світі існує безліч підвидів афаліни, які все ще не ідентифіковані. Єдиними двома офіційно виділеними видами на сьогодні є чорноморські афаліни (T. ponticus) та афаліни Лахілла (T. Gephyreus).

Дослідники вважають, що східна частина Тихого океану через свій різноманітний водний ландшафт сприяла утворенню різних ліній розвитку дельфінів афалінів — у результаті ссавці віддалилися один від одного фізіологічно та генетично.

Афаліни ETP живуть у глибших водах далі від узбережжя Південної Америки. Вчені проаналізували зібрані у цій місцевості черепи і дійшли висновку, що дельфіни ETP насправді є унікальними. По-перше, це один з найменших видів афаліну з коли-небудь ідентифікованих. Вчені вважають, що їх невеликий розмір обумовлений раціоном ссавців та температурою води, в якій вони живуть.

Відомо, що афаліни ETP, як правило, харчуються кальмарами та дрібною рибою, попри те, що живуть далеко від берега у глибших водах. Дослідники вважають, що невеликий розмір тіла дозволяє цим дельфінам краще відводити тепло.

Дослідники продовжують вивчати афалінів і сподіваються, що їм вдасться виявити більше підвидів на південь.

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