В Англії жінки врятували дельфіна, який викинувся на берег Ла-Маншу (фото)

Спочатку жінки вирішили, що то акула. Вони намагалися тримати його біля хвоста, побоюючись укусів. До того ж тварина виявилася досить важкою.

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Трьом мешканкам Великобританії, попри складну течію та крижані води Ла-Маншу, вдалося врятувати дельфіна, який застряг на мілині. Про це повідомляє The Daily Mail.

На пляжі в районі графства Східний Суссекс жінки помітили зграю чайок, що кружляли над берегом, після чого побачили, що дельфін опинився у пастці між камінням.

Три жінки витратили приблизно 20 хвилин, щоб в умовах зустрічної течії звільнити морську тварину. Зрештою їм це вдалося.

[ + – ] Дельфін на березі

Емі Вокер, Керрі Ворріор і Сара Гейл розповіли, що знали про поради не наближатися до морських тварин, що викинулися на берег, вони намагалися погуглити, що потрібно робити в таких випадках, але сигналу не було, тому вирішили діяти.

[ + – ] Дельфін на березі

Спершу вони вирішили, що це акула. Намагалися тримати його біля хвоста, побоюючись укусів, і, до того ж тварина виявилася досить важкою.

[ + – ] Дельфін на березі

"Почався приплив, ми збивалися з ніг, доводилося підтримувати один одного, ми також намагалися не нашкодити дельфіну. Я казала йому, що з ним усе буде гаразд", — пояснила одна з жінок.

Надалі дельфін безперешкодно сплив у напрямку від берега.

Нагадаємо, що дослідники зробили несподіване відкриття, коли у Тихому океані виявили новий підвид дельфінів. Відкритий різновид морських ссавців все ще розвивається.

Раніше Фокус повідомляв, що дельфіни страждають на хворобу Альцгеймера. На думку вчених, вони можуть забути дорогу та загинути. Цим захворюванням можливо і пояснюється те, що китоподібні викидаються на берег.