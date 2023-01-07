На станції "Академік Вернадський" полярники риють окопи, "рятуючись" від пінгвінів (фото, відео)
За словами українських співробітників Національного антарктичного наукового центру, субантарктичні пінгвіни, які з'явилися на світ у перші дні грудня, вже досить підросли і зараз проходять період оперення.
У районі антарктичної станції "Академік Вернадський" настільки зросла популяція пінгвінів, що полярникам доводиться рити рови у снігу, щоб пінгвіни не могли "взяти станцію в оточення". Про це повідомив сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко. Пост опублікований на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Зазначається, що, зважаючи на все, це жартівлива публікація, і полярники насправді не збираються оборонятися від навали. Але все-таки рів для чогось викопали.
До того ж днями полярники з антарктичного центру повідомили, що субантарктичні пінгвіни, які з'явилися на світ у перші дні грудня, вже досить підросли.
Наразі тварини проходять період оперення.
"Зараз їм близько місяця. Сірий пушок став біло-сірим, а незабаром малюки почнуть линяти і міняти його на пір'я, як у дорослих", — ідеться в публікації.
Зараз пташенята ще залишаються в гнізді. Дорослі пінгвіни по черзі годують дитинчат виловленим в океані крилем зі своїх дзьобів.
Нагадаємо, що мешканки Англії врятували дельфіна, який викинувся на берег Ла-Маншу. Спочатку жінки прийняли дельфіна за акулу. Вони тримати його біля хвоста, побоюючись укусів.
Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками екологів, через війну в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Мертвих тварин знаходять біля узбережжя Одеської області, Криму, а також у Болгарії, Туреччині та Румунії.