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На станції "Академік Вернадський" полярники риють окопи, "рятуючись" від пінгвінів (фото, відео)

Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Фото: Facebook | Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"

За словами українських співробітників Національного антарктичного наукового центру, субантарктичні пінгвіни, які з'явилися на світ у перші дні грудня, вже досить підросли і зараз проходять період оперення.

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У районі антарктичної станції "Академік Вернадський" настільки зросла популяція пінгвінів, що полярникам доводиться рити рови у снігу, щоб пінгвіни не могли "взяти станцію в оточення". Про це повідомив сисадмін 27-ї Української антарктичної експедиції Володимир Хомко. Пост опублікований на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Зазначається, що, зважаючи на все, це жартівлива публікація, і полярники насправді не збираються оборонятися від навали. Але все-таки рів для чогось викопали.

До того ж днями полярники з антарктичного центру повідомили, що субантарктичні пінгвіни, які з'явилися на світ у перші дні грудня, вже досить підросли.

Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського" Fullscreen
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського" Fullscreen
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського" Fullscreen
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"
Пінгвіни на станції "Академіка Вернадського"

Наразі тварини проходять період оперення.

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"Зараз їм близько місяця. Сірий пушок став біло-сірим, а незабаром малюки почнуть линяти і міняти його на пір'я, як у дорослих", — ідеться в публікації.

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Зараз пташенята ще залишаються в гнізді. Дорослі пінгвіни по черзі годують дитинчат виловленим в океані крилем зі своїх дзьобів.

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Нагадаємо, що мешканки Англії врятували дельфіна, який викинувся на берег Ла-Маншу. Спочатку жінки прийняли дельфіна за акулу. Вони тримати його біля хвоста, побоюючись укусів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками екологів, через війну в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Мертвих тварин знаходять біля узбережжя Одеської області, Криму, а також у Болгарії, Туреччині та Румунії.