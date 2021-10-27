Учені представили топ-10 найбільших птахів у світі (фото)

Багато людей вважають, що найбільші тварини — це ссавці, слони або блакитні кити. Але ніхто не думає про птахів, хоча вони можуть бути напрочуд величезними.

Коли хтось говорить про найбільші види тварин у світі, більшість уявляють ссавців — жирафів, слонів, блакитних китів. Птахи порівняно з цими тваринами здаються порівняно невеликими, пише Science Focus.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Однак насправді деякі види птахів можуть бути напрочуд величезними, причому найбільші з них навіть вищі за людину. Ось список найбільших із них:

10. Казуар-мурук

Максимальна вага: 17,6 кг

Ареал: Нова Гвінея

Казуар-мурук — найменший із трьох видів казуарів. Він мешкає у лісах на пагорбах і горах заввишки до 3 км. Цей птах довжиною понад метр живиться грибами, фруктами і навіть комахами або дрібними тваринами.

9. Лебідь-шипун

Максимальна вага: 22,5 кг

Ареал: Центральна та Північна Європа, Центральна та Східна Азія

Лебідь-шипун так названий через звук, який він видає, коли дратується, хоча його голос тихіший, ніж в інших видів, і він використовує його лише зрідка. Вони зазвичай зустрічаються в низинних прісноводних болотах, лагунах та річках. Основний корм — водні рослини і дрібні тварини, котрі знаходяться в них (молюски, водяні ослики).

8. Нанду Дарвіна

Максимальна вага: 25 кг

Ареал: Аргентина, Болівія, Чилі та Перу

Нанду Дарвіна, названий так після того, як Чарльз Дарвін вивчив цей вид під час своєї другої навколосвітньої подорожі на "Біглі" (у 1831-1836 роках), зазвичай має сіре або сіро-коричневе оперення. Харчується насінням, фруктами, комахами та дрібними хребетними.

Хоча Дарвін і всіма силами намагався знайти цього птаха, він досяг успіху в його пошуках тільки після того, як художник Конрад Мартенс, який приєднався до нього в подорожі, застрелив і приготував птаха на вечерю.

7. Звичайний нанду

Максимальна вага: 25 кг

Ареал: Аргентина, Болівія, Чилі та Перу

Цей вид тварин є всеїдним і мешкає на луках. Крім рослин, він любить їсти коників, ящірок, жаб, дрібних птахів та деяких змій.

6. Імператорський пінгвін

Максимальна вага: 46 кг

Ареал: Антарктида

Зріст цього культового виду може досягати 115 см, а вага — до 46 кг. Імператорські пінгвіни здатні долати до 120 км по льоду, щоб дістатися гніздової колонії.

5. Ему

Максимальна вага: 55 кг

Ареал: Австралія

Ему належить до сімейства казуарових. Дорослі особини можуть досягати 190 см заввишки, і хоча вони важать здебільшого від 30 до 45 кг, найбільші досягають 55 кг.

4. Помаранчевошиїй казуар

Максимальна вага: 58 кг

Ареал: Нова Гвінея

Як і інші види казуарів, помаранчевошиїй казуар або однолопатевий казуар — птах, котрий не літає. Після того, як самка відкладе яйця, їх висиджуванням займаються вже самці, протягом 9 місяців.

3. Шоломоносний казуар

Максимальна вага: 58 кг

Ареал: Нова Гвінея та Квінсленд (Австралія)

Шоломоносий казуар лише трохи більший за свого двоюрідного брата однополатевого казуара. Цей вид птахів живе у тропічних лісах, болотистих лісах та саванах. Вони можуть зростати до 170 см завдовжки.

2. Сомалійський страус

Максимальна вага: 105 кг

Ареал: Сомалі

Сомалійський страус, який колись вважався підвидом звичайного страуса, був визнаний як окремий вид у 2014 році. У самців є блакитно-сіра шия і стегна, а самки мають більш яскраве коричневе оперення.

1. Африканський страус

Максимальна вага: 156 кг

Ареал: савани Африки

Самці африканського страуса можуть досягати величезного зросту — 275 см. Ці птахи, котрі не літають, — неймовірні бігуни і можуть розвивати швидкість 70 км/год.