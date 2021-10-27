Учені представили топ-10 найбільших птахів у світі (фото)
Багато людей вважають, що найбільші тварини — це ссавці, слони або блакитні кити. Але ніхто не думає про птахів, хоча вони можуть бути напрочуд величезними.
Коли хтось говорить про найбільші види тварин у світі, більшість уявляють ссавців — жирафів, слонів, блакитних китів. Птахи порівняно з цими тваринами здаються порівняно невеликими, пише Science Focus.
Однак насправді деякі види птахів можуть бути напрочуд величезними, причому найбільші з них навіть вищі за людину. Ось список найбільших із них:
10. Казуар-мурук
Максимальна вага: 17,6 кг
Ареал: Нова Гвінея
Казуар-мурук — найменший із трьох видів казуарів. Він мешкає у лісах на пагорбах і горах заввишки до 3 км. Цей птах довжиною понад метр живиться грибами, фруктами і навіть комахами або дрібними тваринами.
9. Лебідь-шипун
Максимальна вага: 22,5 кг
Ареал: Центральна та Північна Європа, Центральна та Східна Азія
Лебідь-шипун так названий через звук, який він видає, коли дратується, хоча його голос тихіший, ніж в інших видів, і він використовує його лише зрідка. Вони зазвичай зустрічаються в низинних прісноводних болотах, лагунах та річках. Основний корм — водні рослини і дрібні тварини, котрі знаходяться в них (молюски, водяні ослики).
8. Нанду Дарвіна
Максимальна вага: 25 кг
Ареал: Аргентина, Болівія, Чилі та Перу
Нанду Дарвіна, названий так після того, як Чарльз Дарвін вивчив цей вид під час своєї другої навколосвітньої подорожі на "Біглі" (у 1831-1836 роках), зазвичай має сіре або сіро-коричневе оперення. Харчується насінням, фруктами, комахами та дрібними хребетними.
Хоча Дарвін і всіма силами намагався знайти цього птаха, він досяг успіху в його пошуках тільки після того, як художник Конрад Мартенс, який приєднався до нього в подорожі, застрелив і приготував птаха на вечерю.
7. Звичайний нанду
Максимальна вага: 25 кг
Ареал: Аргентина, Болівія, Чилі та Перу
Цей вид тварин є всеїдним і мешкає на луках. Крім рослин, він любить їсти коників, ящірок, жаб, дрібних птахів та деяких змій.
6. Імператорський пінгвін
Максимальна вага: 46 кг
Ареал: Антарктида
Зріст цього культового виду може досягати 115 см, а вага — до 46 кг. Імператорські пінгвіни здатні долати до 120 км по льоду, щоб дістатися гніздової колонії.
5. Ему
Максимальна вага: 55 кг
Ареал: Австралія
Ему належить до сімейства казуарових. Дорослі особини можуть досягати 190 см заввишки, і хоча вони важать здебільшого від 30 до 45 кг, найбільші досягають 55 кг.
4. Помаранчевошиїй казуар
Максимальна вага: 58 кг
Ареал: Нова Гвінея
Як і інші види казуарів, помаранчевошиїй казуар або однолопатевий казуар — птах, котрий не літає. Після того, як самка відкладе яйця, їх висиджуванням займаються вже самці, протягом 9 місяців.
3. Шоломоносний казуар
Максимальна вага: 58 кг
Ареал: Нова Гвінея та Квінсленд (Австралія)
Шоломоносий казуар лише трохи більший за свого двоюрідного брата однополатевого казуара. Цей вид птахів живе у тропічних лісах, болотистих лісах та саванах. Вони можуть зростати до 170 см завдовжки.
2. Сомалійський страус
Максимальна вага: 105 кг
Ареал: Сомалі
Сомалійський страус, який колись вважався підвидом звичайного страуса, був визнаний як окремий вид у 2014 році. У самців є блакитно-сіра шия і стегна, а самки мають більш яскраве коричневе оперення.
1. Африканський страус
Максимальна вага: 156 кг
Ареал: савани Африки
Самці африканського страуса можуть досягати величезного зросту — 275 см. Ці птахи, котрі не літають, — неймовірні бігуни і можуть розвивати швидкість 70 км/год.