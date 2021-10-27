Ученые представили топ-10 самых крупных птиц в мире (фото)

Многие людей считают, что самые большие животные — это млекопитающие, слоны или синие киты. Но никто не думает о птицах, хотя они могут быть поразительно огромными.

Когда кто-то говорит о самых больших видах животных в мире, большинство представляют млекопитающих – жирафов, слонов, голубых китов. Птицы по сравнению с этими животными кажутся сравнительно небольшими, пишет Science Focus.

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Однако на самом деле некоторые виды птиц могут быть поразительно огромными, причем самые крупные из них даже выше человека. Вот список самых огромных из них:

10. Казуар-мурук

Максимальный вес: 17,6 кг

Ареал: Новая Гвинея

Казуар-мурук — самый маленький из трех видов казуаров. Он обитает в лесах на холмах и горах высотой до 3 км. Эта птица длиной более метра питается грибами, фруктами и даже насекомыми или мелкими животными.

9. Лебедь-шипун

Максимальный вес: 22,5 кг

Ареал: Центральная и Северная Европа, Центральная и Восточная Азия

Лебедь-шипун так назван из-за звука, который он издает при раздражении, хотя его голос тише, чем у других видов, и он использует его лишь изредка. Они обычно встречаются в низинных пресноводных болотах, лагунах и реках. Основной корм — водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики).

8. Дарвинов нанду

Максимальный вес: 25 кг

Ареал: Аргентина, Боливия, Чили и Перу

Дарвинов нанду, названный так после того как Чарльз Дарвин изучил этот вид во время своего второго кругосветного путешествия на "Бигле" (в 1831-1836 годах), обычно имеет серое или серо-коричневое оперение. Питается семенами, фруктами, насекомыми и мелкими позвоночными.

Хотя Дарвин и всеми силами пытался найти эту птицу, он добился успеха в его поисках только после того, как художник Конрад Мартенс, который присоединился к нему в путешествии, застрелил и приготовил птицу на ужин.

7. Обыкновенный нанду

Максимальный вес: 25 кг

Ареал: Аргентина, Боливия, Чили и Перу

Данный вид животных является всеядным и обитает на лугах. Помимо растений, он любит есть кузнечиков, ящериц, лягушек, мелких птиц и некоторых змей.

6. Императорский пингвин

Максимальный вес: 46 кг

Ареал: Антарктида

Рост этого культового вида может достигать 115 см, а вес — до 46 кг. Императорские пингвины способны преодолевать до 120 км по льду, чтобы добраться до гнездовой колонии.

5. Эму

Максимальный вес: 55 кг

Ареал: Австралия

Эму принадлежит к семейству казуаровых. Взрослые особи могут достигать 190 см в высоту, и хотя они весят в среднем от 30 до 45 кг, самые крупные достигают 55 кг.

4. Оранжевошейный казуар

Максимальный вес: 58 кг

Ареал: Новая Гвинея

Как и другие виды казуаров, оранжевошейный казуар или однолопастный казуар — нелетающая птица. После того как самка отложит яйца, их высиживанием занимаются уже самцы, в течение 9 месяцев.

3. Шлемоносный казуар

Максимальный вес: 58 кг

Ареал: Новая Гвинея и Квинсленд (Австралия)

Шлемоносный казуар лишь немного крупнее своего двоюродного братаоранжевошейного казуара. Этот вид птиц живет в тропических лесах, болотистых лесах и саваннах. Они могут вырастать до 170 см в длину.

2. Сомалийский страус

Максимальный вес: 105 кг

Ареал: Сомали

Когда-то считавшийся подвидом обыкновенного страуса, сомалийский страус был признан как отдельный вид в 2014 году. У самцов имеется голубовато-серая шея и бедра, а самки обладают более ярким коричневым оперением.

1. Африканский страус

Максимальный вес: 156 кг

Ареал: саванны Африки

Самцы африканского страуса могут достигать огромного роста — 275 см. Эти нелетающие птицы — невероятные бегуны и могут развивать скорость 70 км/ч.