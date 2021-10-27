Ученые представили топ-10 самых крупных птиц в мире (фото)
Многие людей считают, что самые большие животные — это млекопитающие, слоны или синие киты. Но никто не думает о птицах, хотя они могут быть поразительно огромными.
Когда кто-то говорит о самых больших видах животных в мире, большинство представляют млекопитающих – жирафов, слонов, голубых китов. Птицы по сравнению с этими животными кажутся сравнительно небольшими, пишет Science Focus.
Однако на самом деле некоторые виды птиц могут быть поразительно огромными, причем самые крупные из них даже выше человека. Вот список самых огромных из них:
10. Казуар-мурук
Максимальный вес: 17,6 кг
Ареал: Новая Гвинея
Казуар-мурук — самый маленький из трех видов казуаров. Он обитает в лесах на холмах и горах высотой до 3 км. Эта птица длиной более метра питается грибами, фруктами и даже насекомыми или мелкими животными.
9. Лебедь-шипун
Максимальный вес: 22,5 кг
Ареал: Центральная и Северная Европа, Центральная и Восточная Азия
Лебедь-шипун так назван из-за звука, который он издает при раздражении, хотя его голос тише, чем у других видов, и он использует его лишь изредка. Они обычно встречаются в низинных пресноводных болотах, лагунах и реках. Основной корм — водные растения и находящиеся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики).
8. Дарвинов нанду
Максимальный вес: 25 кг
Ареал: Аргентина, Боливия, Чили и Перу
Дарвинов нанду, названный так после того как Чарльз Дарвин изучил этот вид во время своего второго кругосветного путешествия на "Бигле" (в 1831-1836 годах), обычно имеет серое или серо-коричневое оперение. Питается семенами, фруктами, насекомыми и мелкими позвоночными.
Хотя Дарвин и всеми силами пытался найти эту птицу, он добился успеха в его поисках только после того, как художник Конрад Мартенс, который присоединился к нему в путешествии, застрелил и приготовил птицу на ужин.
7. Обыкновенный нанду
Максимальный вес: 25 кг
Ареал: Аргентина, Боливия, Чили и Перу
Данный вид животных является всеядным и обитает на лугах. Помимо растений, он любит есть кузнечиков, ящериц, лягушек, мелких птиц и некоторых змей.
6. Императорский пингвин
Максимальный вес: 46 кг
Ареал: Антарктида
Рост этого культового вида может достигать 115 см, а вес — до 46 кг. Императорские пингвины способны преодолевать до 120 км по льду, чтобы добраться до гнездовой колонии.
5. Эму
Максимальный вес: 55 кг
Ареал: Австралия
Эму принадлежит к семейству казуаровых. Взрослые особи могут достигать 190 см в высоту, и хотя они весят в среднем от 30 до 45 кг, самые крупные достигают 55 кг.
4. Оранжевошейный казуар
Максимальный вес: 58 кг
Ареал: Новая Гвинея
Как и другие виды казуаров, оранжевошейный казуар или однолопастный казуар — нелетающая птица. После того как самка отложит яйца, их высиживанием занимаются уже самцы, в течение 9 месяцев.
3. Шлемоносный казуар
Максимальный вес: 58 кг
Ареал: Новая Гвинея и Квинсленд (Австралия)
Шлемоносный казуар лишь немного крупнее своего двоюродного братаоранжевошейного казуара. Этот вид птиц живет в тропических лесах, болотистых лесах и саваннах. Они могут вырастать до 170 см в длину.
2. Сомалийский страус
Максимальный вес: 105 кг
Ареал: Сомали
Когда-то считавшийся подвидом обыкновенного страуса, сомалийский страус был признан как отдельный вид в 2014 году. У самцов имеется голубовато-серая шея и бедра, а самки обладают более ярким коричневым оперением.
1. Африканский страус
Максимальный вес: 156 кг
Ареал: саванны Африки
Самцы африканского страуса могут достигать огромного роста — 275 см. Эти нелетающие птицы — невероятные бегуны и могут развивать скорость 70 км/ч.