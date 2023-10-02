В Антарктиде начался брачный сезон: пингвины пришли к украинским полярникам (фото)

Пингвины возвращаются к украинским полярникам на брачный сезон, а те стараются не спугнуть их, выполняя свою работу.

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В Антарктике сотни пингвинов собрались возле украинской станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил Национальный антарктический научный центр, разместив в собственном Facebook сообщение и фото птиц.

"Возле "Вернадского" пингвины оккупировали рабочее пространство украинских метеорологов — метеоплощадку с различными приборами. Сейчас здесь уже почти 200 птиц. Больше всего им пришлись по вкусу осадкомер (это такое специальное ведерко, в котором накапливаются осадки) и актинометрический комплекс (измеряет уровень солнечной радиации)", — жалуются ученые, хотя уверяют, что прекрасно сосуществуют с пингвинами.

Пингвины на метеоплощадке Фото: Facebook

Сейчас на острове Галиндез уже более 2,6 тысячи птиц. Они пока не строят свои гнезда, потому что вся метеоплощадка еще покрыта снегом. Но вскоре он сойдет, и пингвины будут занимать привлекательные места, совсем не боясь "двуногих" соседей.

Птицы пришли к украинским полярникам Фото: Facebook

"Наши метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и в дальнейшем каждые три часа передают в сети данные метеорологических наблюдений, на основе которых делают как кратковременные прогнозы погоды, так и долгосрочные моделирования изменения климата", — рассказали полярники.

Пингвины ищут место для гнезда Фото: Facebook

Пингвины и глобальное потепление в Антарктике

В конце 2022 года ученые благодаря спутниковым снимкам обнаружили, что на материке до рекордно низкого уровня уменьшилось количество льда. Это произошло, по мнению ученых, в результате глобального потепления, что и стало причиной гибели в тот период 7 тысяч птенцов императорских пингвинов, которые не имеют водонепроницаемых перьев.

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Ранее украинские полярники рассказывали, что впервые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в конце "нулевых". С тех пор птицы начали откладывать яйца на Аргентинских островах в начале ноября вместо конца последнего месяца антарктической весны.

В этом году из-за дальнейшего потепления время возвращения пингвинов на остров Галиндез несколько изменилось. Уже в сентябре, когда в этой части Земного шара начинается весна, в районе Галиндеза стоит достаточно теплая погода: средняя температура воздуха составляет минус 5 С⁰, воды — минус 1,1 С⁰. Поэтому пингвины, даже не дождавшись, когда сойдет лед на самом острове, приплыли на брачный сезон уже в начале сентября. Держатся они большими группами, поскольку такое поведение помогает не только согреваться, но и защищаться от хищников.

Полярная станция "Академик Вернадский" — что стоит знать

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" до 1996 года принадлежала Великобритании и носила имя Фарадея. Это подарок британцев независимой Украине, поскольку после распада СССР Россия объявила себя наследницей, в том числе, всех научных активов на этом континенте и забрала все пять функционирующих станций. В целом станция основана британцами во время экспедиции на Землю Греяма в 1934-1937 годах.

В 1994 году Международный фонд "Возрождение" выделил 12 тысяч долларов на проект "Украина возвращается в Антарктиду", и уже в середине следующего года посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко и британский министр иностранных дел Дэвид Дэвис обменялись дипломатическими нотами о передаче Украине антарктической станции "Фарадей". В феврале 1996 года на станции был торжественно поднят Государственный флаг Украины.

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На острове Галиндез украинские ученые ведут исследования, обусловленные Меморандумом о передаче станции "Фарадей" Украине, в частности до сих пор продолжаются непрерывные, начатые британцами еще в 1947 году метеонаблюдения. Научно-исследовательский комплекс станции позволяет осуществлять на современном уровне комплексный мониторинг параметров окружающей среды в Антарктике на всех уровнях геосфер — от тектоносферы до геокосмоса.

Напомним, в конце сентября Фокус писал, что Антарктида неожиданно зацвела, потеряв невероятное количество льда.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды обнаружили целый сад гигантских "цветов".

Фокус уже сообщал о том, что такие жители Антарктиды, как императорские пингвины, уже к 2100 году могут исчезнуть с лица Земли. Исследователи опасаются, что из-за потери морского льда Антарктиды эти птицы оказались на грани вымирания.