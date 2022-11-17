Вопреки всему. Под ледяным щитом Антарктиды обнаружили целый сад гигантских "цветов"

Ранее ученые и предположить не могли, что фитопланктон может процветать в темных условиях, но все изменилось.

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Основным условием роста фитопланктона является фотосинтез, а ему необходим солнечный свет — исходя из этого, ученые и представить не могли, что подо льдами Антарктики могут процветать гигантские цветы микроскопической жизни. Но именно так оно и есть, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Оклендского университета в Новой Зеландии установила 51 поплавок для измерения во время более 2000 погружений в период с 2014 по 2021 годы. Позже ученые собрали все эти данные в 79 последовательных измерений и сопоставили со спутниковыми снимками, которые обеспечили запись ледяного покрова.

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По словам полярного океанографа Кристофера Хорвата, в ходе исследования они обнаружили, что более 50% площади подо льдами Антарктики способны поддерживать подледное цветение, а небольшие участки открытой воды допускают свет, а следовательно и фотосинтетическую жизнь.

Ученые пришли к выводу, что под шлейфами плавучего льда в Южном океане скрываются раскидистые цветы фитопланктона. Исследователи предполагают, что новая находка способна значительно повлиять на наше представление о морской экосистеме Антарктиды и ее влиянии на изменения климата.

Предполагается, что гигантские цветы фитопланктона распускаются под арктическим льдом по мере того, как ледники все больше разбиваются на фрагменты, становятся более сезонными, восприимчивыми к теплой воде и истончаются.

В ходе исследования ученые использовали плавучие буи, чтобы измерить уровни пигмента хлорофилла-а и обратного рассеяния частиц — оба они являются индикаторами фитопланктона. Ученые обнаружили, что перед любым сезонным отступлением льда рост планктона значительно увеличивался.

Отметим, что в данном исследовании существует некая неопределенность данных из-за задержки между забором проб и регистрацией местоположения буя. Однако эту оплошность ученые надеются исправить в следующих исследованиях. Впрочем же сейчас имеются веские доказательства того, что жизнь под арктическими льдами процветает.

Ранее Фокус писал, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод", который простирается на 460 километров и ускоряет таяние.