Попри все. Під крижаним щитом Антарктиди знайшли цілий сад гігантських "квітів"

Раніше вчені й припустити не могли, що фітопланктон може процвітати у темних умовах, але все змінилося.

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Основною умовою росту фітопланктону є фотосинтез, а йому необхідне сонячне світло — виходячи з цього, вчені й уявити не могли, що під кригою Антарктики можуть процвітати гігантські квіти мікроскопічного життя. Але саме так і є, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених з Оклендського університету в Новій Зеландії встановила 51 поплавок для вимірювання під час понад 2 000 занурень у період із 2014 до 2021 року. Пізніше вчені зібрали всі ці дані у 79 послідовних вимірів і зіставили із супутниковими знімками, які забезпечили запис крижаного покриву.

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За словами полярного океанографа Крістофера Хорвата, в процесі дослідження вони з'ясували, що понад 50% площі під льодами Антарктики здатні підтримувати льодове цвітіння, а невеликі ділянки відкритої води допускають світло, а отже і фотосинтетичне життя.

Учені дійшли висновку, що під шлейфами льоду, що пливе, в Південному океані ховаються розлогі квіти фітопланктону. Дослідники припускають, що нова знахідка здатна значно вплинути на наше уявлення про морську екосистему Антарктиди та її вплив на зміни клімату.

Передбачається, що гігантські квіти фітопланктону розпускаються під арктичним льодом у міру того, як льодовики дедалі більше розбиваються на фрагменти, стають більш сезонними, сприйнятливими до теплої води та стоншуються.

У процесі дослідження вчені використовували плавучі буї, щоб виміряти рівні пігменту хлорофілу-а та зворотного розсіювання частинок — обидва є індикаторами фітопланктону. Учені з'ясували, що перед будь-яким сезонним відступом льоду ріст планктону значно збільшувалося.

Зазначимо, що в цьому дослідженні існує певна невизначеність даних через затримку між забором проб і реєстрацією розташування буя. Однак цю помилку вчені сподіваються виправити у таких дослідженнях. Утім, зараз є вагомі докази того, що життя під арктичними льодами процвітає.

Раніше Фокус писав, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід", який тягнеться на 460 кілометрів і прискорює танення.