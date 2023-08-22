Непристойное обнажение. У Антарктиды нет сил противостоять изменениям климата с "этой тонкой броней"

Исследователи полагают, что антарктические экстремальные явления теперь гарантированы почти на 100%, а их последствия будут глобальными.

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Десятилетиями ученые предупреждали о том, что человеческая деятельность гарантированно приведет к климатическим изменениям, с которыми нам придется столкнуться. Однако климатический кризис уже наступил и затронул всю планету, в том числе и самые отдаленные регионы, пишет Science Alert.

В Южном полушарии сейчас самый разгар зимы, однако в Антарктиде не хватает просто "непристойного количества льда". По сути, исследователи отмечают, что континент потерял рекордные 2,2 миллиона квадратных километров покрова, что соизмеримо с размером Гренландии.

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По словам гляциолога из Университета Лидса Анны Хогг, можно было бы предположить, что огромный отдаленный континент с его ледниковым покровом толщиной в несколько километров сможет противостоять экстремальным явлениям, вызванным изменениями климата, однако это совершенно не так.

Данное событие шести сигм должно было бы происходить лишь один раз в 7,5 миллиона лет, однако времена изменились. Результаты нового исследования, проведенного геофизиком из Эксетерского университета Мартином Зигертом, предполагает, что подобные крайности теперь станут нормой для нашей планеты.

В ходе исследования ученые проанализировали изменения в антарктической атмосфере, погоде, льдах и реакции дикой природы. В результате они с коллегами обнаружили признаки того, что многие из этих изменений сегодня фактически зафиксировались. Ученые отмечают, не последнюю роль в этом процессе играет тот факт, что мы уже добавили в атмосферу Земли достаточно ископаемого топлива, чтобы достичь уровня 1,5°C. Исследователи предупреждают, опасность заключается в том, что мы еще даже не ощущаем воздействия того рубежа, который преодолели.

По словам Зигерта, отсутствующий лед в Антарктиде вовсе не является единственной проблемой. Например, в прошлом году здесь также наблюдалась самая интенсивная волна тепла за всю историю наблюдений. В результате средняя температура этой волны превысила 38,5 °C. Теперь Зигерт с коллегами считают, что подобные экстремальные явления в дальнейшем только участятся и станут более масштабными.

Дело в том, что лед Антарктиды играет важную роль в сохранении прохлады на Земле. Его белая поверхность с высокой отражающей способностью не поглощает солнечный свет, а потому огромная потеря льда, которую наблюдают ученые, так настораживает. В результате этого процесса большая часть солнечного света не будет отражаться обратно в космос, как это было ранее. Это вызывает большое нагревание и неизбежно приведет к повышению среднего уровня моря.

Кроме того, Антарктида играет важную роль в формировании глобальных океанских и атмосферных течений. Увы, исследователи пока не понимают всех последствий, к которым может привести потеря столь огромного количества льда. Ученые полагают, что из-за парниковых выбросов и глобального потепления уровень моря может повыситься на 1 метр уже в этом столетии и намного больше в дальнейшем.

Отметим, что обзор Зигерта и его команды, по сути, лишь подтверждает предыдущие оценки исследователей.

Ранее Фокус писал о том, что протяжность морского льда Антарктиды вышла на неизведанную территорию.