Непристойне оголення. Антарктида не має сил протистояти змінам клімату з "цією тонкою бронею"

Дослідники вважають, що антарктичні екстремальні явища тепер гарантовані майже на 100%, а їхні наслідки будуть глобальними.

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Десятиліттями вчені попереджали про те, що людська діяльність гарантовано призведе до кліматичних змін, з якими нам доведеться зіткнутися. Однак кліматична криза вже настала і зачепила всю планету, зокрема й найвіддаленіші регіони, пише Science Alert.

У Південній півкулі зараз самий розпал зими, проте в Антарктиді не вистачає просто "непристойної кількості льоду". По суті, дослідники зазначають, що континент втратив рекордні 2,2 мільйона квадратних кілометрів покриву, що можна порівняти з розміром Гренландії.

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За словами гляціологині з Університету Лідса Анни Гогг, можна було б припустити, що величезний віддалений континент із його льодовиковим покривом завтовшки в кілька кілометрів зможе протистояти екстремальним явищам, спричиненим змінами клімату, однак це зовсім не так.

Ця подія шести сигм мала б відбуватися лише один раз на 7,5 мільйона років, проте часи змінилися. Результати нового дослідження, проведеного геофізиком з Ексетерського університету Мартіном Зігертом, припускають, що подібні крайнощі тепер стануть нормою для нашої планети.

Під час дослідження вчені проаналізували зміни в антарктичній атмосфері, погоді, льодах і реакції дикої природи. У результаті вони з колегами виявили ознаки того, що багато з цих змін сьогодні фактично зафіксувалися. Науковці зазначають, не останню роль у цьому процесі відіграє той факт, що ми вже додали в атмосферу Землі достатньо викопного палива, щоб досягти рівня 1,5°C. Дослідники попереджають, небезпека полягає в тому, що ми ще навіть не відчуваємо впливу того рубежу, який подолали.

За словами Зігерта, відсутній лід в Антарктиді зовсім не є єдиною проблемою. Наприклад, минулого року тут також спостерігалася найінтенсивніша хвиля тепла за всю історію спостережень. У результаті середня температура цієї хвилі перевищила 38,5 °C. Тепер Зігерт із колегами вважають, що такі екстремальні явища надалі тільки почастішають і стануть масштабнішими.

Річ у тім, що лід Антарктиди відіграє важливу роль у збереженні прохолоди на Землі. Його біла поверхня з високою відбивною здатністю не поглинає сонячне світло, а тому величезна втрата льоду, яку спостерігають вчені, так насторожує. У результаті цього процесу більша частина сонячного світла не буде відбиватися назад у космос, як це було раніше. Це спричиняє велике нагрівання і неминуче призведе до підвищення середнього рівня моря.

Крім того, Антарктида відіграє важливу роль у формуванні глобальних океанських і атмосферних течій. На жаль, дослідники поки не розуміють усіх наслідків, до яких може призвести втрата такої величезної кількості льоду. Вчені вважають, що через парникові викиди й глобальне потепління рівень моря може підвищитися на 1 метр уже в цьому столітті та набагато більше надалі.

Зазначимо, що огляд Зігерта і його команди, по суті, лише підтверджує попередні оцінки дослідників.

Раніше Фокус писав про те, що протяжність морського льоду Антарктиди вийшла на незвідану територію.